Военный учет для женщин: почему в Минобороны идут на такой шаг – что нужно знать об этом вопросе

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект о том, чтобы женщины соответствующих профессий становились на военный учет добровольно. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, уточнив, что предлагается, чтобы только женщины, которые имеют медицинскую специальность, обязательно брались на военный учет. Все остальные – по собственному желанию. Как оцениваете ситуацию вокруг данного учета, который должен стартовать с 1 октября? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Военный учет для женщин. Фото: из открытых источников

Минобороны пока изучают, как именно организовать медкомиссию и стоит ли делать отдельный учет для женщин

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует – то, что с начала октября для женщин некоторых профессий вводится военный учет, не означает мобилизацию.

"Украинки, имеющие соответствующие профессии (на данный момент речь о 14 специальностей), должны стать на воинский учет. Важно отметить, что до конца года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены. Хоть этот момент активно обсуждался в соцсетях, – подчеркивает аналитик. – Второй важный момент – военнообязанные украинцы (женщины и мужчины) будут иметь одинаковые ограничения, поскольку это обусловлено гендерным равенством, стремление соответствовать стандартам НАТО".

Это означает, поясняет Александра Решмедилова, что военнообязанные женщины не могут выезжать за границу во время военного положения. Точно так же, как не могут сейчас мужчины.

"Это тоже крайне чувствительная тема, – отмечает аналитик. – Но уже начались обсуждения и консультации между Кабмином и парламентом. И я не исключаю, что возможность выехать у женщин с детьми будет".

Третий важный момент, по словам эксперта, касается прохождения осмотра у медиков.

"Минобороны пока изучают, как именно организовать медкомиссию и стоит ли делать отдельный учет для женщин. Так что ещё возможны уточнения и изменения в законодательстве", – резюмирует Александра Решмедилова.

Постановка на учет должна быть добровольной

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев отмечает:

"Учитывая существование экзистенциальной угрозы со стороны РФ по отношению к Украине, естественно, стратегическим заданием должно быть укрепление обороноспособности и национальной безопасности нашей страны. Потому шаг, который предлагается – логичный и эффективный".

Современная война, подчеркивает социолог, – это высокотехнологическая деятельность, которая часто происходит дистанционно. И требует не только физической силы и выносливости, но и высокого образования и интеллекта.

"Соответственно, – продолжает Павел Федорченко-Кутуев, – предлагаемое Минобороны и парламентом решение создает возможность женщинам, которые обладают необходимыми навыками, опытом и главное – желанием – становится на военный учет. И таким образом усиливать нашу обороноспособность и нацбезопасность. Так что, подчеркиваю, видим логичный и эффективный шаг. Просто важно делать это мягко и постепенно. Постановка на учет должна быть добровольной. Чтобы те желающие, которые чувствуют мотивацию, могли предложить свои навыки ВСУ. Важно, чтобы отсутствовали насильственные разнарядки".

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