Сегодня Россия выпустила 6 ракет по Украине: сколько удалось сбить ВСУ

6 сентября началось для Украины с масштабной воздушной тревоги по всей стране. Вражеские войска выпустили 6 ракет, но только 1 из них попала в цель. Остальные 5 ракет удачно сбили силы ПВО. Также украинским защитникам удалось уничтожить очередной российский вертолет Ка-52. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

ВСУ сбили 5 из 6 ракет, которые утром Россия выпустила по стране (Getty Images)

В ВСУ довольны результатом защиты Украины от вражеских ракет Х-101, ведь сбитых 5 из 6 ракет – это довольно неплохая работа. К тому же Россия лишилась очередного вертолета Ка-52.

В этот раз агрессора атаковал Украину с самолетов Ту-95 с севера Каспийского моря.

Напомним, сегодня утром в Украине раздавалась масштабная воздушная тревога. Во время которой взрывы прогремели в Кривом Роге, позже местные власти рассказали, что враг нанес удар по городу.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Зеленский намекнул, что россияне скоро получат "сюрприз" не только на Херсонщине, где ВСУ уверенно продвигаются вперед.





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