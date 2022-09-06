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Сегодня Россия выпустила 6 ракет по Украине: сколько удалось сбить ВСУ

Украинские бойцы сбили 5 из 6 ракет, которые утром Россия выпустила по стране

сегодня, 09:57
Автор:

Кравцев Сергей
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6 сентября началось для Украины с масштабной воздушной тревоги по всей стране. Вражеские войска выпустили 6 ракет, но только 1 из них попала в цель. Остальные 5 ракет удачно сбили силы ПВО. Также украинским защитникам удалось уничтожить очередной российский вертолет Ка-52. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Сегодня Россия выпустила 6 ракет по Украине: сколько удалось сбить ВСУ

ВСУ сбили 5 из 6 ракет, которые утром Россия выпустила по стране (Getty Images)

В ВСУ довольны результатом защиты Украины от вражеских ракет Х-101, ведь сбитых 5 из 6 ракет – это довольно неплохая работа. К тому же Россия лишилась очередного вертолета Ка-52.

В этот раз агрессора атаковал Украину с самолетов Ту-95 с севера Каспийского моря. 

Напомним, сегодня утром в Украине раздавалась масштабная воздушная тревога. Во время которой взрывы прогремели в Кривом Роге, позже местные власти рассказали, что враг нанес удар по городу.                                                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — первая леди Украины Елена Зеленская в интервью BBC рассказала, что ее оскорбили комментарии, где люди удивляются, как ее муж из телевизионного актера превратился в военного лидера. Мол, он не мог поступить по-другому. Есть ли повод для таких высказываний? Как изменился Зеленский с начала российского вторжения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Зеленский намекнул, что россияне скоро получат "сюрприз" не только на Херсонщине, где ВСУ уверенно продвигаются вперед.




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