Военный учет для женщин: депутат объяснил, как будут определять необходимые специальности

Специальность женщин, которые должны стать на военный учет, будут определять по дипломам об образовании. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга .

Военный учет женщин в Украине (фото из открытых источников)

Федор Вениславский сообщил, что военный учет будет касаться женщин, получивших профессиональное образование по необходимой специальности.

"Это не те, кто работает не по специальности, а имеющие документ, подтверждающий их уровень квалификации", — сообщил политик.

Кроме этого, нардеп подчеркнул, что женщин, чьи профессии и специальности внесены в соответствующий список и которые не станут на военный учет, сразу не будут жестко наказывать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кого сейчас набирают в ВСУ . Ситуация к середине лета кардинально отличается от той, что была в конце февраля. ВСУ укомплектованы полностью. Если же говорить о наборе, то сейчас призывают людей только тех военных специальностей, которых больше не хватает. Как правило, доукомплектование происходит по территориальному принципу, но если в конкретном территориальном центре на учете отсутствуют представители необходимой специальности, то их ищут у соседних. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Военный отметил, что общая мобилизация в Украине может прекратиться только после того, как будет отменено военное положение. В первую очередь в ВСУ призывают людей, которых не хватает военных специальностей. Если ВСУ понесут большие потери, темы мобилизации ускоряются, если меньше потерь, темпы мобилизации замедляются.

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