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Военный учет для женщин: депутат объяснил, как будут определять необходимые специальности

Военный учет касается женщин, получивших профессиональное образование по необходимой специальности

17 августа 2022, 21:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Специальность женщин, которые должны стать на военный учет, будут определять по дипломам об образовании. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга .

Военный учет для женщин: депутат объяснил, как будут определять необходимые специальности

Военный учет женщин в Украине (фото из открытых источников)

Федор Вениславский сообщил, что военный учет будет касаться женщин, получивших профессиональное образование по необходимой специальности.

"Это не те, кто работает не по специальности, а имеющие документ, подтверждающий их уровень квалификации", — сообщил политик.

Кроме этого, нардеп подчеркнул, что женщин, чьи профессии и специальности внесены в соответствующий список и которые не станут на военный учет, сразу не будут жестко наказывать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кого сейчас набирают в ВСУ . Ситуация к середине лета кардинально отличается от той, что была в конце февраля. ВСУ укомплектованы полностью. Если же говорить о наборе, то сейчас призывают людей только тех военных специальностей, которых больше не хватает. Как правило, доукомплектование происходит по территориальному принципу, но если в конкретном территориальном центре на учете отсутствуют представители необходимой специальности, то их ищут у соседних. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Военный отметил, что общая мобилизация в Украине может прекратиться только после того, как будет отменено военное положение. В первую очередь в ВСУ призывают людей, которых не хватает военных специальностей. Если ВСУ понесут большие потери, темы мобилизации ускоряются, если меньше потерь, темпы мобилизации замедляются.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WrQojxgRH0A&t=705s&ab_channel=MediaCenterUkraine-Ukrinform
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