Военный: Российские беспилотники уже летают на частотах, недостижимых средствам противодействия

На войне у российских окупантов новая стратегия, они обнаруживают украинские позиции и начинают их уничтожать с помощью дронов, заявил Алексей Герман. При этом, добавил он, атаки происходят до полного уничтожения блиндажей или укрытий.

Дроны на фронте

Как отметил военный, к сожалению, скорость развития ударных беспилотных систем у врага — бешеная.

"Они уже летают на частотах недостижимых нашими средствами противодействия. Уверен, что они максимум через полгода внедрят систему "Рой" с искусственным интеллектом"

, – добавил военный.

При этом, по его словам, вражеские беспилотники могут работать на частоте 1240Mhz, а потолок РЭБ, имеющийся у военных 1200Mhz.

"Никаких секретов здесь нет, потому что радиоэлектронная разведка кацапов на две головы выше нашей. Они все видят и удачно этим пользуются. Мы летаем на 7ках, а враг уже давно перешел на 10ки. В чем отличие? В весе, который несет дрон. Оператор может выбрать или установить более мощную батарею, чтобы больше времени находиться в воздухе и соответственно большее расстояние преодолеть. Или более мощный боеприпас, который увеличит вероятность поражения наших бойцов",

– рассказал Герман.

По его словам, к сожалению, враг полностью доминирует в применении ФПВи-дронов. Статистика примерно 1 к 7 не в нашу пользу, добавил он.

"Пути решения этой ситуации есть и их достаточно много, и, возможно, это все переломить. Но для этого нужна быстрота принятия и гибкость в решениях. А сейчас нам застёгивают шлем совковыми правилами и душат бумагами. Соответственно у подразделений нет возможностей быстрого внедрения новых систем"

, – добавил военный.

То есть, нужно принимать быстрые решения, потому что за три месяца россияне делают то, что мы за год. Как результат, мы постоянно догоняем, а надо быть впереди, подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" уже рассказывал о том, что кафиры стали массово использовать на фронте дроны.



