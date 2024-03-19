Военный о ситуации на фронте: Даже ночью вылезать из «нор» стало опасно. Причины

Как отметил Юрий Касьянов, для многих украинцев в тылу стали откровением слова Сергея Флеша о том, что через несколько месяцев вражеские дроны на поле боя будут охотиться за каждым украинским бойцом, и подразделения пойдут под землю.

Дроны на фронте

На самом деле, говорит Касьянов, так уж и есть по многим направлениям, и враг идет под землю, и мы идем под землю.

"Даже ночью вылезать из нор стало опасно. Логистика очень сильно усложнилась, снайперам негде спрятаться, минометы порой молчат не потому, что мин нет, а потому что после первого же выстрела "прилетает",

– отметил военный.

По его прогнозу, уже через несколько месяцев прилетать станет и по станциям РЭБ, и по станциям управления дронами, и по отдельным включенным рациям, и по мобильным телефонам.

"Автоматические дроны будут автоматически охотиться за каждым источником излучения. Автоматические дроны будут реагировать на каждый шорох, на звук, на тепло, на перемещение",

– добавил военный.

Впрочем, по его словам, у нас сейчас еще не война дронов, а война с применением радиоуправляемых операторами воздушных, наземных, морских телеуправляемых устройств. Следующий шаг в развитии технологий – настоящая война дронов. Уже сегодня это возможно, но пока слишком дорого, добавил военный.

По его словам, уже сейчас идет стремительный прогресс в развитии нанотехнологий, нидерландская компания ASML уже отгружает корпорации Intel литографические машины для производства микропроцессоров по технологии 2 нм (ранее было 5 нм), а значит, мощные процессоры искусственного интеллекта будут теперь еще меньше по размерам, будут дешевле и их можно будет ставить на дроны.

"Война меняется, и мы должны меняться, должны меняться штабы, министерства, мальчики в офисе президента – все! Завтра воевать будут инженеры и конструкторы, тактическая, стрелковая подготовка потеряет прежний смысл, заполнять журналы боевой подготовки будут только безумные солдафоны, а войну выиграют электронщики и программисты",

– заявил Касьянов.

Главное добавил он, чтобы эту войну выиграли украинские электронщики и программисты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тоже обращал внимание на важность применения дронов на поле боя.