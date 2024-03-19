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Военный о ситуации на фронте: Даже ночью вылезать из «нор» стало опасно. Причины

На многих направлениях и украинские военные, и враг уже «идут под землю» из-за действия дронов, сообщил в Фейсбуке военный Юрий Касьянов. По его словам, ситуация может осложниться уже через несколько месяцев

сегодня, 12:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Юрий Касьянов, для многих украинцев в тылу стали откровением слова Сергея Флеша о том, что через несколько месяцев вражеские дроны на поле боя будут охотиться за каждым украинским бойцом, и подразделения пойдут под землю.

Военный о ситуации на фронте: Даже ночью вылезать из «нор» стало опасно. Причины

Дроны на фронте

На самом деле, говорит Касьянов, так уж и есть по многим направлениям, и враг идет под землю, и мы идем под землю.

"Даже ночью вылезать из нор стало опасно. Логистика очень сильно усложнилась, снайперам негде спрятаться, минометы порой молчат не потому, что мин нет, а потому что после первого же выстрела "прилетает",
– отметил военный.

По его прогнозу, уже через несколько месяцев прилетать станет и по станциям РЭБ, и по станциям управления дронами, и по отдельным включенным рациям, и по мобильным телефонам.

"Автоматические дроны будут автоматически охотиться за каждым источником излучения. Автоматические дроны будут реагировать на каждый шорох, на звук, на тепло, на перемещение",
– добавил военный.

Впрочем, по его словам, у нас сейчас еще не война дронов, а война с применением радиоуправляемых операторами воздушных, наземных, морских телеуправляемых устройств. Следующий шаг в развитии технологий – настоящая война дронов. Уже сегодня это возможно, но пока слишком дорого, добавил военный.

По его словам, уже сейчас идет стремительный прогресс в развитии нанотехнологий, нидерландская компания ASML уже отгружает корпорации Intel литографические машины для производства микропроцессоров по технологии 2 нм (ранее было 5 нм), а значит, мощные процессоры искусственного интеллекта будут теперь еще меньше по размерам, будут дешевле и их можно будет ставить на дроны.

"Война меняется, и мы должны меняться, должны меняться штабы, министерства, мальчики в офисе президента – все! Завтра воевать будут инженеры и конструкторы, тактическая, стрелковая подготовка потеряет прежний смысл, заполнять журналы боевой подготовки будут только безумные солдафоны, а войну выиграют электронщики и программисты",
– заявил Касьянов.

Главное добавил он, чтобы эту войну выиграли украинские электронщики и программисты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тоже обращал внимание на важность применения дронов на поле боя.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02zoxxvHDzugwQnFhCj44MqPLnxpRWBAuy8Mv4H1dDpMjdsGsMZFAnZFzDU9jp2frvl
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:56

Змінюватись повинна саме країна, а вже потім розвиток піде на передову по-іншому не буде. Але це марна надія. Українці не змінюються вони верещать від болю але продовжують їсти кактус. Не потрібна орда корумпованих чиновників також не допускає змін бо тоді буде зруйнована вся вертикаль передачі відкатів.


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