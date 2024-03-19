Военный о ситуации на фронте: Даже ночью вылезать из «нор» стало опасно. Причины

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Ткачик Олеся
Как отметил Юрий Касьянов, для многих украинцев в тылу стали откровением слова Сергея Флеша о том, что через несколько месяцев вражеские дроны на поле боя будут охотиться за каждым украинским бойцом, и подразделения пойдут под землю.
Дроны на фронте
На самом деле, говорит Касьянов, так уж и есть по многим направлениям, и враг идет под землю, и мы идем под землю.
По его прогнозу, уже через несколько месяцев прилетать станет и по станциям РЭБ, и по станциям управления дронами, и по отдельным включенным рациям, и по мобильным телефонам.
Впрочем, по его словам, у нас сейчас еще не война дронов, а война с применением радиоуправляемых операторами воздушных, наземных, морских телеуправляемых устройств. Следующий шаг в развитии технологий – настоящая война дронов. Уже сегодня это возможно, но пока слишком дорого, добавил военный.
По его словам, уже сейчас идет стремительный прогресс в развитии нанотехнологий, нидерландская компания ASML уже отгружает корпорации Intel литографические машины для производства микропроцессоров по технологии 2 нм (ранее было 5 нм), а значит, мощные процессоры искусственного интеллекта будут теперь еще меньше по размерам, будут дешевле и их можно будет ставить на дроны.
Главное добавил он, чтобы эту войну выиграли украинские электронщики и программисты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тоже обращал внимание на важность применения дронов на поле боя.
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сегодня, 12:56
Змінюватись повинна саме країна, а вже потім розвиток піде на передову по-іншому не буде. Але це марна надія. Українці не змінюються вони верещать від болю але продовжують їсти кактус. Не потрібна орда корумпованих чиновників також не допускає змін бо тоді буде зруйнована вся вертикаль передачі відкатів.