Военный рассказал об очень непростой ситуации и новой тактике наступления РФ

На линии фронта на Бахмутском направлении идут активные наступательные операции, где используются механизированные подразделения. Еще захватчики значительно увеличили использование КАБов и артиллерии. Об этом во время эфира на телеканале FREEДОМ сообщил военный пресс-служба 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

Бои на Бахмутском направлении (фото из открытых источников)

"Ситуация у нас достаточно непростая, мы это все можем наблюдать. Враг продолжает штурмовые действия на всем отрезке нашего Бахмутского фронта. Причем мы можем увидеть, что штурмовые действия у него сейчас усилены именно механизированной составляющей", — указывает он.

Он продолжил, что если раньше все штурмовые действия совершались чисто пехотой, то сейчас агрессор бросает как тяжелую технику, так и бронированные боевые машины.

"Действительно, увеличилось количество использования россиянами КАБов. Также работает постоянно их артиллерия", — отметил офицер.

Он сказал, что российские силы намерены прорвать украинские оборонные рубежи в направлении Богдановки и Ивановского.

Калашников еще сообщил, что только за сутки Силы обороны Украины отразили примерно 10 штурмовых атак захватчиков в районе Временного Яра.

Напомним, что "Комментарии" писали о станных действиях разных игроков вокруг войны в Украине . Несмотря на то, что РФ усилила атаки по украинской энергетике, вопрос выделения нам помощи со стороны США через неделю после выхода Конгресса из каникул не продвинулся. В свою очередь, россияне ужесточили штурмы на востоке нашей страны, продолжают готовить большое наступление, а также прокачивать (сами или через другие страны) тему необходимости переговоров. Встрепенулись европейцы, особенно французский президент Эммануэль Макрон, призывающий делать больше и быстрее для помощи Украине.