Военный рассказал о действенном методе, как избавиться от мышей в окопах

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Slava Kot
Украинские военные столкнулись с неожиданной проблемой в окопах. Оказалось, что в зоне боевых действий фермеры не могут собрать зерно, а грызуны активно его потребляют и плодятся. В результате мыши заполонили окопы, уничтожают дорогостоящую технику и разносят болезни. Один из военных рассказал об эффективном методе уничтожения мышей.
Военный дал совет, как избавиться от мышей. Фото из открытых источников
Украинским военным на фронте приходится вести борьбу с мышами. Например, военнослужащий Евгений Иевлев рассказывает, что просыпаясь утром каждый раз ловит на себе двух мышей.
А украинская военная с позывным "Кира" объяснила, что из-за мышей солдаты спят 2-3 часа, а затем просыпаются от укусов. По словам "Киры", коты не справляются с мышами, ведь ловят 1-2 мыши в день. Тогда как солдаты однажды смогли ликвидировать около 100 грызунов из окопа. Кроме того, грызуны повреждают технику на миллионы.
Однако лейтенант с позывным "Алексом" рассказал, что заметил эффективный способ борьбы с мышами в окопах.
По словам лейтенанта мышей в окопе можно преодолеть благодаря животному, которое за ними активно охотится и ради "спортивного интереса уничтожает все живое".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал о неожиданной проблеме, которая может представлять угрозу для украинских солдат на фронте.
Также "Комментарии" писали, есть ли проблемы с азартными играми среди военных.
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