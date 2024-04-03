Военный рассказал о действенном методе, как избавиться от мышей в окопах

Украинские военные столкнулись с неожиданной проблемой в окопах. Оказалось, что в зоне боевых действий фермеры не могут собрать зерно, а грызуны активно его потребляют и плодятся. В результате мыши заполонили окопы, уничтожают дорогостоящую технику и разносят болезни. Один из военных рассказал об эффективном методе уничтожения мышей.



Военный дал совет, как избавиться от мышей. Фото из открытых источников

Украинским военным на фронте приходится вести борьбу с мышами. Например, военнослужащий Евгений Иевлев рассказывает, что просыпаясь утром каждый раз ловит на себе двух мышей.

А украинская военная с позывным "Кира" объяснила, что из-за мышей солдаты спят 2-3 часа, а затем просыпаются от укусов. По словам "Киры", коты не справляются с мышами, ведь ловят 1-2 мыши в день. Тогда как солдаты однажды смогли ликвидировать около 100 грызунов из окопа. Кроме того, грызуны повреждают технику на миллионы.

Однако лейтенант с позывным "Алексом" рассказал, что заметил эффективный способ борьбы с мышами в окопах.

"За 2 года войны мы уже перепробовали все, что могли, чтобы бороться от этих грызунов, которые все едят, даже могут грызть уши у бойцов, пока они спят. К разнообразному яду у них может развиться иммунитет, все другие методы могут просто на время уменьшить популяцию мышей, однако зная их скорость размножения — методы типа топить в баклажке или еще что-то — вообще не выход", — описывает проблему военный.

По словам лейтенанта мышей в окопе можно преодолеть благодаря животному, которое за ними активно охотится и ради "спортивного интереса уничтожает все живое".

"Очень действенным является обычное животное, которое находится выше мышей в пищевой цепи — нет, не кот, то все туфта, а ласка. Я лично не использовал, но количество положительных комментариев впечатляет, многие пацаны пишут, что оно реально уничтожает мышей", — рассказал военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал о неожиданной проблеме, которая может представлять угрозу для украинских солдат на фронте.

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