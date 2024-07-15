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Военный раскрыл шокирующую правду благодаря кому Украина может проиграть войну

Украина может проиграть в войне, но не потому, что армия слаба

сегодня, 15:00 comments1003
Автор:
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Ткачик Олеся
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Военный Мирослав Гай считает недопустимым дискредитацию ВСУ и Командование ВСУ во время войны.

Военный раскрыл шокирующую правду благодаря кому Украина может проиграть войну

Война в Украине

"Мы сражаемся в сложных условиях с ограниченной материально-технической помощью от наших партнеров, от которых мы критически зависим. Я воспринимаю критику тех, кто воюет, особенно тех, кто сам лично создавал подразделения, руководил ими и вел бой", — говорит военный.

По его словам, когда раздается критика от людей даже осведомленных в некоторых обстоятельствах, но которые никогда лично не были вовлечены в организацию боя, операций или хотя бы формирования и слаживания подразделений в тылу, не занимались управлением, батальона, бригады, корпуса и т.д. трудно воспринимать, потому что часто манипулятивная и оторванная от реалий.

"Я вижу одностороннюю критику, основанную на фактоидах, а не на фактах или результатах расследований, я не вижу иного взгляда, не вижу обращений, чтобы услышать противоположное мнение, чтобы у общества могла создаться объективная картина реальности. Односторонняя критика, односторонние предложения типа "я так вижу", "только так эффективно", только "так я понимаю". Безапелляционно. Критикуешь – делай, предлагаешь – делай. Мест и должностей в Силах Обороны хоть отбавляй", — отметил военный.

По его мнению, Украина может проиграть войну не потому, что армия слаба, что помощь приходит не вовремя, а потому, что вокруг сидит большой футбольный стадион и подсказывает, как тебе и куда бежать, и как бить по воротам, вместо того чтобы , если не выйти на поле, то хотя бы подать мяч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, например, беспощадно критикует руководство ВСУ нардеп Марьяна Безуглая. При этом она даже заявила , что главком Александр Сырский готов подписать документы о капитуляции.




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Источник: https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid029YL9Wr5hbUTNi3Lq81rvuWmCE3VdGr648UydwAB38gYk3yAJyVtAUZPA5iQwg5EEl
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