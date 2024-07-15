Военный раскрыл шокирующую правду благодаря кому Украина может проиграть войну

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Ткачик Олеся
Военный Мирослав Гай считает недопустимым дискредитацию ВСУ и Командование ВСУ во время войны.
Война в Украине
По его словам, когда раздается критика от людей даже осведомленных в некоторых обстоятельствах, но которые никогда лично не были вовлечены в организацию боя, операций или хотя бы формирования и слаживания подразделений в тылу, не занимались управлением, батальона, бригады, корпуса и т.д. трудно воспринимать, потому что часто манипулятивная и оторванная от реалий.
По его мнению, Украина может проиграть войну не потому, что армия слаба, что помощь приходит не вовремя, а потому, что вокруг сидит большой футбольный стадион и подсказывает, как тебе и куда бежать, и как бить по воротам, вместо того чтобы , если не выйти на поле, то хотя бы подать мяч.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, например, беспощадно критикует руководство ВСУ нардеп Марьяна Безуглая. При этом она даже заявила , что главком Александр Сырский готов подписать документы о капитуляции.
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