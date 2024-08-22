logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный раскрыл план, как Украина с легкостью может заблокировать работу Курской АЭС
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный раскрыл план, как Украина с легкостью может заблокировать работу Курской АЭС

ВСУ имеют все необходимое оружие отечественного производства, с помощью которого могут заблокировать работу Курской АЭС

сегодня, 12:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Курская АЭС сейчас находится под огневым контролем украинской дальнобойной артиллерии, об этом в Фейсбуке отметил военный Игорь Луценко.

Военный раскрыл план, как Украина с легкостью может заблокировать работу Курской АЭС

Курская АЭС

По его словам, Классическая украинская "Богдана" имеет задекларированные возможности поражения осколочно-фугасными боеприпасами на 40 км, активно-реактивными – на 60. Если верить Дипстейту, то этого достаточно, чтобы поражать объекты атомной станции прямо с контролируемых Украиной территорий РФ.

Также, говорит военный, в Курск достает "Ольха", система залпового огня отечественного производства, а также некоторые другие системы. Наконец, добавляет он, практически любым дешевым "картонным" дроном самолетного типа мы туда долетим, и чтобы разведывать/корректировать и поражать. Достаточно будет, говорит Луценко, даже дешевых бомберов – целые там жирные, большие.

Таким образом, у Украины есть политическая автономия и широкая техническая возможность в поражении объектов Курской АЭС. Что самое важное – против артиллерии российское ПВО не сможет выстоять. Если ракеты они сбивают, если смогут обеспечить должную плотность противоракетной обороны, то с пушечными снарядами и массированными атаками дешевых дронов им будет очень тяжело. Задача практически нереальная", – сообщил Луценко.

Кстати, добавляет военный, западное оружие, очевидно, также уверенно достает до Курчатова – города, где расположена собственно электростанция. М777, Цезарь, Сюзанна, Арчер и т.п. – зоопарк западной дальнобойной артиллерии, в основном на штатных снарядах, может дострелить в рамках штатной работы.

"Я уже не говорю о том, что Химарсы туда при необходимости попадают бегом", — добавил военный.

По его словам, Украина может легко заблокировать работу Курской АЭС.

"Конечно, речь не идет о стрельбе по реакторам. При необходимости мы с легкостью сможем заблокировать работу станции, не трогая чувствительные атомные устройства. Точности на таком расстоянии нам хватит, ядерная безопасность мира будет гарантирована. Теперь возможностей у РФ для ядерного шантажа с помощью Запорожской АЭС стало меньше", — заявил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Украина "перевернула доску" и разрушила все планы Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid02Q4udcBqywrUhFrctPg6XcEAeNWC6XKoq7hM5kohuuHBA7wSt5w8xELePT762UckMl
Теги:

Новости

Все новости