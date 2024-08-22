Военный раскрыл план, как Украина с легкостью может заблокировать работу Курской АЭС

Курская АЭС сейчас находится под огневым контролем украинской дальнобойной артиллерии, об этом в Фейсбуке отметил военный Игорь Луценко.

Курская АЭС

По его словам, Классическая украинская "Богдана" имеет задекларированные возможности поражения осколочно-фугасными боеприпасами на 40 км, активно-реактивными – на 60. Если верить Дипстейту, то этого достаточно, чтобы поражать объекты атомной станции прямо с контролируемых Украиной территорий РФ.

Также, говорит военный, в Курск достает "Ольха", система залпового огня отечественного производства, а также некоторые другие системы. Наконец, добавляет он, практически любым дешевым "картонным" дроном самолетного типа мы туда долетим, и чтобы разведывать/корректировать и поражать. Достаточно будет, говорит Луценко, даже дешевых бомберов – целые там жирные, большие.

Таким образом, у Украины есть политическая автономия и широкая техническая возможность в поражении объектов Курской АЭС. Что самое важное – против артиллерии российское ПВО не сможет выстоять. Если ракеты они сбивают, если смогут обеспечить должную плотность противоракетной обороны, то с пушечными снарядами и массированными атаками дешевых дронов им будет очень тяжело. Задача практически нереальная", – сообщил Луценко.

Кстати, добавляет военный, западное оружие, очевидно, также уверенно достает до Курчатова – города, где расположена собственно электростанция. М777, Цезарь, Сюзанна, Арчер и т.п. – зоопарк западной дальнобойной артиллерии, в основном на штатных снарядах, может дострелить в рамках штатной работы.

"Я уже не говорю о том, что Химарсы туда при необходимости попадают бегом", — добавил военный.

По его словам, Украина может легко заблокировать работу Курской АЭС.

"Конечно, речь не идет о стрельбе по реакторам. При необходимости мы с легкостью сможем заблокировать работу станции, не трогая чувствительные атомные устройства. Точности на таком расстоянии нам хватит, ядерная безопасность мира будет гарантирована. Теперь возможностей у РФ для ядерного шантажа с помощью Запорожской АЭС стало меньше", — заявил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Украина "перевернула доску" и разрушила все планы Путина.



