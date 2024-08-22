Военный раскрыл план, как Украина с легкостью может заблокировать работу Курской АЭС

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Ткачик Олеся
Курская АЭС сейчас находится под огневым контролем украинской дальнобойной артиллерии, об этом в Фейсбуке отметил военный Игорь Луценко.
Курская АЭС
По его словам, Классическая украинская "Богдана" имеет задекларированные возможности поражения осколочно-фугасными боеприпасами на 40 км, активно-реактивными – на 60. Если верить Дипстейту, то этого достаточно, чтобы поражать объекты атомной станции прямо с контролируемых Украиной территорий РФ.
Также, говорит военный, в Курск достает "Ольха", система залпового огня отечественного производства, а также некоторые другие системы. Наконец, добавляет он, практически любым дешевым "картонным" дроном самолетного типа мы туда долетим, и чтобы разведывать/корректировать и поражать. Достаточно будет, говорит Луценко, даже дешевых бомберов – целые там жирные, большие.
Кстати, добавляет военный, западное оружие, очевидно, также уверенно достает до Курчатова – города, где расположена собственно электростанция. М777, Цезарь, Сюзанна, Арчер и т.п. – зоопарк западной дальнобойной артиллерии, в основном на штатных снарядах, может дострелить в рамках штатной работы.
По его словам, Украина может легко заблокировать работу Курской АЭС.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Украина "перевернула доску" и разрушила все планы Путина.
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