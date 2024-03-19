Военный предложил механизм ловли уклонистов, который устранит взяточничество в ТЦК

Заместитель комбрига "Азов" Сергей Цисарук с позывным "Мольфар" предложил, чтобы уклонистов искали боевые бригады, а не работники ТЦК. По его словам, это улучшит мобилизацию в Украине и положит конец взяточничеству.



Военный предлагает разрешить солдатам ловить уклонистов. Фото из открытых источников

Сергей Цисарук считает, что единственный способ улучшить мобилизацию в Украине, это предоставить полномочиям боевым группам искать уклонистов.

"Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут", — пишет Цисарук.

"Мольфар" объясняет, что благодаря уровню подготовки и оснащению, которое имеет бригадная рота, она сможет собирать около сотни уклонистов в неделю. Кроме того, Сергей Цисарук подчеркнул, что "это будут не те старые деды, которых сейчас привозят, а отборные воины", которые, по его словам, убегают от раненых ветеранов, работающих в ТЦК.

Заявление заместителя комбрига "Азова" возмутило многих пользователей соцсетей, которые критиковали идею Цисарука по ловле уклонистов военными подразделениями. Однако военный отреагировал на это, указав о влиянии гибридной войны.

"Хороший пример того, как противник укладывается в тему мобилизации, помните об этом когда читаете что-то в интернете. В "Азове" служат исключительно добровольцы, но воевать будут все, поэтому готовьтесь пока есть время, когда нас не станет готовиться будет поздно", — подытожил Цисарук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп назвал сроки, когда примут законопроект о мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали, что военный рассказал, чего никогда нельзя говорить солдату, вернувшемуся с фронта.