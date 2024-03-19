logo

BTC/USD

63075.54

ETH/USD

3259.16

LTC/USD

79.92

USD/UAH

39.30

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный предложил механизм ловли уклонистов, который устранит взяточничество в ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный предложил механизм ловли уклонистов, который устранит взяточничество в ТЦК

Разрешить военным подразделениям искать уклонистов, предлагает украинский солдат из "Азова". Такой метод, по его мнению, улучшит мобилизацию в Украине.

сегодня, 14:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Заместитель комбрига "Азов" Сергей Цисарук с позывным "Мольфар" предложил, чтобы уклонистов искали боевые бригады, а не работники ТЦК. По его словам, это улучшит мобилизацию в Украине и положит конец взяточничеству.

Военный предложил механизм ловли уклонистов, который устранит взяточничество в ТЦК

Военный предлагает разрешить солдатам ловить уклонистов. Фото из открытых источников

Сергей Цисарук считает, что единственный способ улучшить мобилизацию в Украине, это предоставить полномочиям боевым группам искать уклонистов.

"Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут", — пишет Цисарук.

"Мольфар" объясняет, что благодаря уровню подготовки и оснащению, которое имеет бригадная рота, она сможет собирать около сотни уклонистов в неделю. Кроме того, Сергей Цисарук подчеркнул, что "это будут не те старые деды, которых сейчас привозят, а отборные воины", которые, по его словам, убегают от раненых ветеранов, работающих в ТЦК.

Заявление заместителя комбрига "Азова" возмутило многих пользователей соцсетей, которые критиковали идею Цисарука по ловле уклонистов военными подразделениями. Однако военный отреагировал на это, указав о влиянии гибридной войны.

"Хороший пример того, как противник укладывается в тему мобилизации, помните об этом когда читаете что-то в интернете. В "Азове" служат исключительно добровольцы, но воевать будут все, поэтому готовьтесь пока есть время, когда нас не станет готовиться будет поздно", — подытожил Цисарук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп назвал сроки, когда примут законопроект о мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали, что военный рассказал, чего никогда нельзя говорить солдату, вернувшемуся с фронта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:13

Нехай піде до чиновників прокурорів суддів попів землевласників та власників бізнес нерухомості тощо, до їх мажорів і розповідає там що воювати доведеться всім на його юдейському конфлікті. Бо чомусь вони не переймаються і не лякаються не вважають що їм треба хвилюватись за себе своє майно свої мільйонні зарплати відкати пенсії. Чомусь спровокований юдейцями конфлікт їх не зачіпає тільки збагачує. Поки країна не зміниться на фронті ніщо не допоможе все піде на м'ясо.


Новости

Все новости