Военный предложил механизм ловли уклонистов, который устранит взяточничество в ТЦК

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Slava Kot
Заместитель комбрига "Азов" Сергей Цисарук с позывным "Мольфар" предложил, чтобы уклонистов искали боевые бригады, а не работники ТЦК. По его словам, это улучшит мобилизацию в Украине и положит конец взяточничеству.
Военный предлагает разрешить солдатам ловить уклонистов. Фото из открытых источников
Сергей Цисарук считает, что единственный способ улучшить мобилизацию в Украине, это предоставить полномочиям боевым группам искать уклонистов.
"Мольфар" объясняет, что благодаря уровню подготовки и оснащению, которое имеет бригадная рота, она сможет собирать около сотни уклонистов в неделю. Кроме того, Сергей Цисарук подчеркнул, что "это будут не те старые деды, которых сейчас привозят, а отборные воины", которые, по его словам, убегают от раненых ветеранов, работающих в ТЦК.
Заявление заместителя комбрига "Азова" возмутило многих пользователей соцсетей, которые критиковали идею Цисарука по ловле уклонистов военными подразделениями. Однако военный отреагировал на это, указав о влиянии гибридной войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп назвал сроки, когда примут законопроект о мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали, что военный рассказал, чего никогда нельзя говорить солдату, вернувшемуся с фронта.
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Ігор
сегодня, 14:13
Нехай піде до чиновників прокурорів суддів попів землевласників та власників бізнес нерухомості тощо, до їх мажорів і розповідає там що воювати доведеться всім на його юдейському конфлікті. Бо чомусь вони не переймаються і не лякаються не вважають що їм треба хвилюватись за себе своє майно свої мільйонні зарплати відкати пенсії. Чомусь спровокований юдейцями конфлікт їх не зачіпає тільки збагачує. Поки країна не зміниться на фронті ніщо не допоможе все піде на м'ясо.