Военный показал, как чудом спасся от российской пули (ВИДЕО)

Наш военнослужащий чудом спасся от пули россиянина. Пуля прошила его каску и повредила скальп. Видеоролик об этом обнародовал представитель СМИ Роман Бочкала в своем телеграмме.

Военный ВСУ чудом спасся от вражеской пули (фото из открытых источников)

На видео видно, что смертоносная пуля насквозь пробил каску бойца, однако, к счастью, не унесла его жизнь.

При этом, пуля прошила каску защитника, оставила след на коже головы бойца и вышла с другой стороны. Военный в шоковом состоянии показывает, что оставила пуля после себя.

"Родился в рубашке и каске", — так подписано сообщение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина освободит Крым до конца лета. Украинские власти возобновят контроль над аннексированным Крымом до конца августа, но только в том случае, если западные союзники продолжат оказывать Киеву помощь и сохранят санкции против России. Об этом сообщил в Twitter бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. При этом американский генерал считает, что Украина может деоккупировать Крым еще раньше, если Запад перестанет сомневаться и предоставит ВСУ высокоточное оружие большей дальности. Кроме того, Ходжес перепостиг карту Украины, на которой обозначены оккупированные территории Украины по состоянию на данный момент, которую опубликовала геополитическая эксперт Джессика Берлин.

Также "Комментарии" писали о том, что может привести к скорейшему поражению РФ в войне. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины – и призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации. Он также подчеркнул, что Украина будет получать поддержку со стороны западного мира, в том числе и в поставках оружия, вплоть до победы.

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