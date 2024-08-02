Военный: пока Кабмину можно сказать «спасибо» только за бронь грантоедам и разводчикам буйволов

Командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК, но сначала соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров.

Кабмин

По мнению военного Кирилла Сазонова, правительству не стоит затягивать с этим решением. Он подчеркнул, что любое решение, которое поможет быстро усилить ЗСУ новыми кадрами должно проходить через Верховную Раду и правительство моментально.

"Потому что пока сказать "спасибо" правительству можно только за непонятную бронь грантовым общественным организациям и тем, кто разводит страусов и буйволов. Интересно, они все понимают, что могут с такими решениями через год-два разводить буйволов или бороться с курением, коррупцией и за гендерное равенство уже в другой стране?" — отметил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК, но для этого соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров, рассказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

По его словам, у ТЦК есть свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому они не всегда шли навстречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей. Именно поэтому, говорит нардеп, попасть в избранное подразделение можно только путем заключения контракта. Но проблема в том, подчеркивает политик, что далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам.





