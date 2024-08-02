В ВР раскрыли механизм, как военнообязанный может мобилизоваться без участия ТЦК

Командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК, но для этого соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров, рассказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии для "Украинской правды".

Федор Вениславский

По его словам, у ТЦК есть свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому они не всегда шли навстречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей. Именно поэтому, говорит нардеп, попасть в избранное подразделение можно только путем заключения контракта. Но проблема в том, подчеркивает политик, что далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам.

"Генштаб предлагает такой механизм: если военнообязанный хочет присоединиться к конкретной части, он может сделать это, вступив в коммуникацию с командиром. То есть командиры смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК", – сказал Вениславский.

При этом народный избранник уточнил, что коммуникация между добровольцами и воинскими частями может происходить как по инициативе граждан, так и по инициативе командиров.

"Человек может сам найти часть, обратиться к командиру, а он уже будет решать, призывать ли ее. Но часть также может вступить в коммуникацию с гражданином, данные которого получили из "Резерв" или реестра военнообязанных "Оберегов", — пояснил политик.

В то же время, член комитета подчеркнул, что инициатива Генштаба ВСУ должна быть утверждена постановлением Кабинета министров. Механизм сможет заработать только после принятия решения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сколько украинцев не поддерживают мобилизацию.



