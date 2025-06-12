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Военный ответил, угрожают ли уже оптоволоконные дроны Сумам

Оптоволоконные дроны РФ пока не несут угрозу жителям Сум

сегодня, 13:20
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Кравцев Сергей

Российские FPV-дроны, которые работают на оптоволоконной связи, пока не представляют реальной угрозы для жителей областного центра. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью УП рассказал главный сержант одного из подразделений БПЛА, работающего на Сумщине.

Военный ответил, угрожают ли уже оптоволоконные дроны Сумам

Дроны РФ на оптоволокне. Фото: из открытых источников

Отмечается, что рабочая дальность таких дронов составляет приблизительно 15 километров, тогда как расстояние от крайних российских позиций до Сум не менее 18-20 километров. К тому же, точка взлета дрона никогда не располагается непосредственно на линии фронта. Вы большинстве случаев она на 5 км глубже.

"Все меряют от серой зоны или от края захваченного участка и говорят – 20-25 километров до Сум! Но, во-первых, точка взлета находится минимум в 5 километрах от линии боевого соприкосновения, поэтому если россияне в 20-25 километрах от Сум, то дрон — за все 35 километров", – объясняет военный.

По его словам, эффективность таких дронов существенно снижается с увеличением расстояния. Получается, что, чем дальше дрон летит, тем меньше полезной нагрузки способен нести. На такое расстояние он может донести разве что гранату F-1, которой недостаточно для значительных поражений. Поэтому смысла в такой атаке по тыловому городу, например Сумы, нет.

"Поэтому тратить оптоволоконный дрон, чтобы напугать какого-то цивила в тылу, нет никакого смысла", – заключает военный.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска потеряли 1 млн человек убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Но это не станет красной чертой для Путина. Кремль готов и дальше мириться с огромными потерями, ради тактических успехов на фронте. Об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в X (Twitter).



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/12/7516800/
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