Военный ответил, угрожают ли уже оптоволоконные дроны Сумам

Российские FPV-дроны, которые работают на оптоволоконной связи, пока не представляют реальной угрозы для жителей областного центра. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью УП рассказал главный сержант одного из подразделений БПЛА, работающего на Сумщине.

Дроны РФ на оптоволокне. Фото: из открытых источников

Отмечается, что рабочая дальность таких дронов составляет приблизительно 15 километров, тогда как расстояние от крайних российских позиций до Сум не менее 18-20 километров. К тому же, точка взлета дрона никогда не располагается непосредственно на линии фронта. Вы большинстве случаев она на 5 км глубже.

"Все меряют от серой зоны или от края захваченного участка и говорят – 20-25 километров до Сум! Но, во-первых, точка взлета находится минимум в 5 километрах от линии боевого соприкосновения, поэтому если россияне в 20-25 километрах от Сум, то дрон — за все 35 километров", – объясняет военный.

По его словам, эффективность таких дронов существенно снижается с увеличением расстояния. Получается, что, чем дальше дрон летит, тем меньше полезной нагрузки способен нести. На такое расстояние он может донести разве что гранату F-1, которой недостаточно для значительных поражений. Поэтому смысла в такой атаке по тыловому городу, например Сумы, нет.

"Поэтому тратить оптоволоконный дрон, чтобы напугать какого-то цивила в тылу, нет никакого смысла", – заключает военный.

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