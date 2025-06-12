Миллион убитых и раненых россиян: британская разведка рассказала, остановиться ли теперь Путин

Российские войска потеряли 1 млн человек убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Но это не станет красной чертой для Путина. Кремль готов и дальше мириться с огромными потерями, ради тактических успехов на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в X (Twitter).

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что из 1 млн человек около 250 тысяч российских солдат убиты или числятся пропавшими без вести (предположительно мертвы), что делает эти потери крупнейшими для России со времен Второй мировой войны.

Только в 2025 году российская армия уже потерял 200 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, среднесуточные потери российских войск превышают 1250 человек.

По информации британской разведки, безвозвратные боевые потери,то есть, убитые, пропавшие без вести и тяжело раненые, на данный момент составляют от 400 до 500 тысяч человек.

"Раненые солдаты, особенно те, кто получил тяжелые травмы, продолжают перегружать систему военной медицины России на всех уровнях оказания медицинской помощи. Это вызывает серьезные логистические проблемы и приводит к нехватке военных медиков", — говорится в сводке.

Британская разведка отмечает, российские силы с высокой вероятностью продолжают пытаться растянуть оборону украинских войск, используя численное превосходство для прорыва оборонительных позиций и достижения тактических успехов.

"Высшее руководство России почти наверняка готово мириться с постоянно высокими уровнями потерь, если это не оказывает негативного влияния на общественную или элитную поддержку войны, и если эти потери могут быть восполнены", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" - первый миллион потерь в День России: в Генштабе показали эпическое видео.



