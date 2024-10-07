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Военный объяснил, зачем нужно наказать 123-ю бригаду, сбежавшую из Угледара

Бойцы 123 бригады, бежавшие из Угледара, должны быть наказаны, потому что если этого не сделать, то их примеру последуют

сегодня, 10:58 comments4972
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Ткачик Олеся

Дело батальона "Прикарпатье" живет, отмечает военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник. Он напомнил, что в 2014 году эти "почетные парни", всю жизнь мечтавшие убивать врагов, драпали до Днепра, дав возможность россиянам окружить Иловайск.

Военный объяснил, зачем нужно наказать 123-ю бригаду, сбежавшую из Угледара

123 бригада

"Что меня тогда возмутило, то это даже не сам факт бегства, а соболезнования со стороны земляков, мол, наши бедные котики две недели не мылись, так воевать нельзя и вообще", — отметил Мельник.

Но, по его словам, украинская толерантность к двойным стандартам доведет нас до цугундера, ведь вместо того, чтобы закрывать СЗЧ-ов ДБР, на это никоим образом не реагирует, а журналисты у них интервью берут, аплодируют и восхищаются.

"Теперь уже целый 187 бат 123-й бригады ТрО свалили с позиций под Угледаром и устроили митинг. Внимание, не получили п*зды от своих женщин и стариков за то, что дезертиры, а устроили митинг, где пожалелись, что не обучены и безоружны", — отметил Мельник.

При этом он уверен, что на действия 123 бригады нужно максимально жестко реагировать.

"Скажу по простому, либо вы сейчас эту гопкомпанию поставите в стойло, либо завтра таких случаев будет больше. И от фронта ничего не останется, а кафир когда придет мобилизует этих котиков уже в свою армию, но для поддержания морального духа поставит позади пулеметы. Вообще меня просто бесит это терпение СЗЧкам и косарям, еще увидите, как вся эта шобла станет основой ветеранского движения", — добавил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе бойцы 187-го батальона 123-й бригады ТрО самовольно покинули позиции на Донбассе и прибыли в Николаевскую область, где устроили митинг, "чтобы обратить внимание на недостаточную подготовку и недостаток вооружения для участия в боевых действиях".




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RY1SvW2Dik5dznhi4HLxh2mm46uLYCMHKvMuSsTubD4BYZtjpUyKvidMSBHiNhrxl&id=61553522510800
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