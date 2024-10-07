Военный объяснил, зачем нужно наказать 123-ю бригаду, сбежавшую из Угледара

Дело батальона "Прикарпатье" живет, отмечает военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник. Он напомнил, что в 2014 году эти "почетные парни", всю жизнь мечтавшие убивать врагов, драпали до Днепра, дав возможность россиянам окружить Иловайск.

123 бригада

"Что меня тогда возмутило, то это даже не сам факт бегства, а соболезнования со стороны земляков, мол, наши бедные котики две недели не мылись, так воевать нельзя и вообще", — отметил Мельник.

Но, по его словам, украинская толерантность к двойным стандартам доведет нас до цугундера, ведь вместо того, чтобы закрывать СЗЧ-ов ДБР, на это никоим образом не реагирует, а журналисты у них интервью берут, аплодируют и восхищаются.

"Теперь уже целый 187 бат 123-й бригады ТрО свалили с позиций под Угледаром и устроили митинг. Внимание, не получили п*зды от своих женщин и стариков за то, что дезертиры, а устроили митинг, где пожалелись, что не обучены и безоружны", — отметил Мельник.

При этом он уверен, что на действия 123 бригады нужно максимально жестко реагировать.

"Скажу по простому, либо вы сейчас эту гопкомпанию поставите в стойло, либо завтра таких случаев будет больше. И от фронта ничего не останется, а кафир когда придет мобилизует этих котиков уже в свою армию, но для поддержания морального духа поставит позади пулеметы. Вообще меня просто бесит это терпение СЗЧкам и косарям, еще увидите, как вся эта шобла станет основой ветеранского движения", — добавил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе бойцы 187-го батальона 123-й бригады ТрО самовольно покинули позиции на Донбассе и прибыли в Николаевскую область, где устроили митинг, "чтобы обратить внимание на недостаточную подготовку и недостаток вооружения для участия в боевых действиях".



