В последнее время звучит все больше мрачных прогнозов по поводу того, что Украине придется идти на переговоры с Россией и, возможно, даже уступить территории.

Война в Украине

Впрочем, как отмечает военный Юрий Касьянов, на самом деле ситуация не такая уж трагическая и в целом складывается в нашу пользу.

По его словам, оккупанты, несмотря на господство в воздухе, многократное преимущество в живой силе и бронетехнике, в снарядах и дронах так и не смогли добиться решающей победы ни на каком направлении.

"Лето еще не закончилось, наступательный потенциал врага не иссяк, но даже в случае локального успеха для развития наступления и стратегического прорыва у него нет ресурсов. Фактически противник ведет битву за улучшение переговорных позиций в предполагаемом торге о мире", — отметил Касьянов.

При этом он уверен, что никто в Европе, даже венгерский премьер Виктор Орбан, не заинтересован в поражении Украины.

"Наши западные партнеры – и Байден, и Трамп – прекрасно понимают, что поражение Украины будет означать полный и окончательный излом системы мирового правопорядка, сложившейся после Второй мировой войны, и наступление эры сплошной турбулентности, которая запросто может закончиться мировой ядерной войной и полной катастрофой. человечество. Понимают это и в Китае, понимают это даже наши враги в России", – заявил военный.

По его словам, для Украины это плюс, впрочем, есть и минус — никто не заинтересован в поражении России.

"Поражение России — это та же турбулентность и, возможно, с таким же трагическим концом для планеты. Поэтому проиграть нам не дадут, но и победить – с парадом в Москве – не позволят", — заявил Касьянов.

По его мнению, в такой патовой ситуации наша задача нанести такое военное поражение армии России, когда она уже не сможет воевать.

"Еще раз: наша задача – разгром армии агрессора, а не освобождение территорий. Если военная машина орков развалится, то и территории вернутся. А если не развалится — не вернутся, и война будет вечной", — рассказал Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные называют Байдена плохим союзником и желают ему поражения на выборах.



