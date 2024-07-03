logo

BTC/USD

58117.54

ETH/USD

3128.79

LTC/USD

67.45

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный объяснил, почему Запад не позволит Украине победить Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный объяснил, почему Запад не позволит Украине победить Россию

Запад считает, что проигрыш России вызовет непрогнозируемую турбулентность

3 июля 2024, 12:13 comments1757
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В последнее время звучит все больше мрачных прогнозов по поводу того, что Украине придется идти на переговоры с Россией и, возможно, даже уступить территории.

Военный объяснил, почему Запад не позволит Украине победить Россию

Война в Украине

Впрочем, как отмечает военный Юрий Касьянов, на самом деле ситуация не такая уж трагическая и в целом складывается в нашу пользу.

По его словам, оккупанты, несмотря на господство в воздухе, многократное преимущество в живой силе и бронетехнике, в снарядах и дронах так и не смогли добиться решающей победы ни на каком направлении.

"Лето еще не закончилось, наступательный потенциал врага не иссяк, но даже в случае локального успеха для развития наступления и стратегического прорыва у него нет ресурсов. Фактически противник ведет битву за улучшение переговорных позиций в предполагаемом торге о мире", — отметил Касьянов.

При этом он уверен, что никто в Европе, даже венгерский премьер Виктор Орбан, не заинтересован в поражении Украины.

"Наши западные партнеры – и Байден, и Трамп – прекрасно понимают, что поражение Украины будет означать полный и окончательный излом системы мирового правопорядка, сложившейся после Второй мировой войны, и наступление эры сплошной турбулентности, которая запросто может закончиться мировой ядерной войной и полной катастрофой. человечество. Понимают это и в Китае, понимают это даже наши враги в России", – заявил военный.

По его словам, для Украины это плюс, впрочем, есть и минус — никто не заинтересован в поражении России.

"Поражение России — это та же турбулентность и, возможно, с таким же трагическим концом для планеты. Поэтому проиграть нам не дадут, но и победить – с парадом в Москве – не позволят", — заявил Касьянов.

По его мнению, в такой патовой ситуации наша задача нанести такое военное поражение армии России, когда она уже не сможет воевать.

"Еще раз: наша задача – разгром армии агрессора, а не освобождение территорий. Если военная машина орков развалится, то и территории вернутся. А если не развалится — не вернутся, и война будет вечной", — рассказал Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные называют Байдена плохим союзником и желают ему поражения на выборах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02aJ7JHZM7SHqzMdwJLapuoPEs9WjxgUSzYJNK38e4RMsBsMM64qDzm8LVjxYkFCf2l
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости