Военный объяснил, что не столько с подготовкой украинских бойцов за границей

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Slava Kot
Военный из Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" считает, что иностранные военные инструкторы не могут предоставить тот уровень подготовки, который предоставляют украинские с реальным боевым опытом за 10 лет войны против России.
Украинский военный с позывным "Исток". Фото из открытых источников
В интервью "Украинской правде" военный рассказал, что уровень общевойсковой подготовки у украинских инструкторов выше, чем за рубежом. По его словам, иностранные инструкторы, не имеющие реального опыта войны, не могут дать хорошие знания.
"Исток" объясняет, что украинские инструкторы учат на собственном опыте, а не на старых методичках, во многих случаях утративших актуальность. По его словам, обучение за границей может дать базисные вещи, которые можно получить в любой стране, однако уровень общевойсковой подготовки в Украине выше.
Украинский военный предполагает, что основная цель, почему украинских бойцов отправляют в другие страны – возможность разгрузить учебные центры в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп назвал реальную цифру мобилизованных в Украине до конца года. По его словам, это не 500 тыс., как считалось ранее.
Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде объяснили, будут ли изменять мобилизационный возраст.
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