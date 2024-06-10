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Военный объяснил, что не столько с подготовкой украинских бойцов за границей

Украинский военный рассказал, почему подготовка украинских солдат в других странах хуже, чем в Украине.

сегодня, 11:05
Автор:
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Slava Kot
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Военный из Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" считает, что иностранные военные инструкторы не могут предоставить тот уровень подготовки, который предоставляют украинские с реальным боевым опытом за 10 лет войны против России.

Военный объяснил, что не столько с подготовкой украинских бойцов за границей

Украинский военный с позывным "Исток". Фото из открытых источников

В интервью "Украинской правде" военный рассказал, что уровень общевойсковой подготовки у украинских инструкторов выше, чем за рубежом. По его словам, иностранные инструкторы, не имеющие реального опыта войны, не могут дать хорошие знания.

"За рубежом, неважно где, они не смогут дать тот уровень, который могут дать наши инструкторы с боевым опытом при правильном подходе. Мы ведем боевые действия, мы воюем как государство уже более 10 лет. У нас люди действительно понимают, что такое война, что такое обстрелы, как ведутся бои в посадках, как ведутся бои в городе, какие нюансы", — говорит украинский военный.

"Исток" объясняет, что украинские инструкторы учат на собственном опыте, а не на старых методичках, во многих случаях утративших актуальность. По его словам, обучение за границей может дать базисные вещи, которые можно получить в любой стране, однако уровень общевойсковой подготовки в Украине выше.

"Это актуальный опыт того, что делают русаки, когда они непосредственно работают в городе или в посадках, что делаем мы, какие самые лучшие варианты, как меньше всего шансов погибнуть. Это разношерстная абсолютно тема. Должны, еще раз говорю, учить наши инструкторы. Не смогут дать иностранные инструкторы такой опыт", — подчеркнул "Исток".

Украинский военный предполагает, что основная цель, почему украинских бойцов отправляют в другие страны – возможность разгрузить учебные центры в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп назвал реальную цифру мобилизованных в Украине до конца года. По его словам, это не 500 тыс., как считалось ранее.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде объяснили, будут ли изменять мобилизационный возраст.



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