События на Петропавловской Борщаговке под Киевом могли являться частью российской информационно-психологической операции, направленной на подрыв доверия к Вооруженным силам Украины. Кремль пытается использовать внутренние конфликты, чтобы дискредитировать украинских военных и усилить общественное напряжение. Об этом заявил военнослужащий Александр Антонюк.

Военный объяснил цель скандала на Петропавловской Борщаговке

Александр Антонюк в эфире "24 Канала" заявил, что к распространению нужных России сообщений в Петропавловской Борщаговке привлекали сети влияния, а постановочные видео массово разгонялись в социальных сетях. Он подчеркнул, что на подобные угрозы должна системно реагировать контрразведка.

"Мы имеем дело, по сути, с российской спецоперацией с использованием сетей влияния. Те люди входили в сеть, которая работает в пользу Российской Федерации в плане подрыва доверия к Вооруженным Силам Украины", — заявил Антонюк.

Военный также обратил внимание на международное измерение этой кампании. По его словам, российская пропаганда раскручивает тему внутри РФ, в то время как в Европе ее могут использовать праворадикальные силы, в том числе представители партии "Альтернатива для Германии". Антонюк считает, что цель этого состоит в том, чтобы усилить давление на немецкое правительство и повлиять на дальнейшую поддержку Украины.

Отдельно Антонюк прокомментировал проблемы пополнения российских войск. Он сослался на данные Института изучения войны, согласно которым потери армии РФ за последний месяц достигли 54 тысяч убитыми и тяжелоранеными. Военный считает, что переход Кремля к открытой мобилизации станет свидетельством проблем с финансированием набора и уменьшением количества желающих добровольно идти на войну даже за большие выплаты.