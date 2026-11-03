Скандал у Петропавлівській Борщагівці: перша реакція українських військових

Події у Петропавлівській Борщагівці на Київщині викликали резонанс не лише серед цивільних, а й у військовому середовищі. Після повідомлень про нібито незаконне утримання та катування військовослужбовців свої позиції озвучили представники Сил оборони. Одні закликають не піддаватися на інформаційні провокації, інші наголошують на системних проблемах мобілізації та ставленні до військових.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці

Що кажуть військові про інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Військовослужбовець Станіслав Бунятов заявив, що в будівлі перебували військові зі статусом СЗЧ, які добровільно погодилися продовжити службу в Національній гвардії. За його версією, конфлікт виник після того, як частина військовослужбовців передумала служити та захотіла повернутися додому.

"Резонанс виник через окремих військовослужбовців, які спочатку погодилися служити в підрозділах НГУ, але після переміщення з ТЦК до пункту тимчасового розміщення передумали і захотіли поїхати додому. Щоб реалізувати свій "план", вони викликали "на підмогу" родичів, унаслідок чого згодом зібрався натовп, який ви зараз спостерігаєте в інтернеті", — вказує Бунятов.

За його словами, "ніякої катівні не існує", а лише "чуваки, які вирішили порішати власні проблеми з ТЦК руками НГУ".

Командувач угруповання військ "Азов" бригадний генерал Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що інформаційний резонанс навколо скандалу у Петропавлівській Борщагівці відповідає інтересам Росії.

"Росіяни зацікавлені в розділенні українського суспільства та війська, дестабілізації ситуації в Україні та очорненні образу військового. Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян", – заявив "Редіс".

Прокопенко закликав громадян не створювати провокацій і зосередитися на підтримці Сил оборони. Він наголосив, що інформаційна кампанія навколо інциденту може використовуватися російською пропагандою.

Іншу оцінку ситуації висловив ветеран війни Олег Симороз. Він вважає, що скандал став наслідком відсутності системних змін у сфері мобілізації.

"Сьогоднішні події – це результат тотальної відсутності позитивних змін в усіх сферах життєдіяльності країни, які хоч якось повʼязані з питаннями мобілізації. Головна проблема – це питання виявилося не модним для влади", — вказує Симороз.

За його словами, влада не запропонувала зрозумілої дорожньої карти реформ, справедливих правил та прозорої комунікації з військовослужбовцями. Симороз також розкритикував умови служби, рівень грошового забезпечення та роботу з особовим складом.

На його думку, ситуація в Петропавлівській Борщагівці продемонструвала, наскільки серйозними стали проблеми довіри між суспільством, військовими та державними структурами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про перші заяви Буданова щодо ситуації в Петропавлівській Борщагівці.

Також "Коментарі" писали, хто заявив про "незаконне" утримання військових під Києвом. Жінка має фейкову "швидку" і темне минуле.