Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Події у Петропавлівській Борщагівці на Київщині викликали резонанс не лише серед цивільних, а й у військовому середовищі. Після повідомлень про нібито незаконне утримання та катування військовослужбовців свої позиції озвучили представники Сил оборони. Одні закликають не піддаватися на інформаційні провокації, інші наголошують на системних проблемах мобілізації та ставленні до військових.
Скандал у Петропавлівській Борщагівці
Військовослужбовець Станіслав Бунятов заявив, що в будівлі перебували військові зі статусом СЗЧ, які добровільно погодилися продовжити службу в Національній гвардії. За його версією, конфлікт виник після того, як частина військовослужбовців передумала служити та захотіла повернутися додому.
За його словами, "ніякої катівні не існує", а лише "чуваки, які вирішили порішати власні проблеми з ТЦК руками НГУ".
Командувач угруповання військ "Азов" бригадний генерал Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що інформаційний резонанс навколо скандалу у Петропавлівській Борщагівці відповідає інтересам Росії.
Прокопенко закликав громадян не створювати провокацій і зосередитися на підтримці Сил оборони. Він наголосив, що інформаційна кампанія навколо інциденту може використовуватися російською пропагандою.
Іншу оцінку ситуації висловив ветеран війни Олег Симороз. Він вважає, що скандал став наслідком відсутності системних змін у сфері мобілізації.
За його словами, влада не запропонувала зрозумілої дорожньої карти реформ, справедливих правил та прозорої комунікації з військовослужбовцями. Симороз також розкритикував умови служби, рівень грошового забезпечення та роботу з особовим складом.
На його думку, ситуація в Петропавлівській Борщагівці продемонструвала, наскільки серйозними стали проблеми довіри між суспільством, військовими та державними структурами.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про перші заяви Буданова щодо ситуації в Петропавлівській Борщагівці.
Також "Коментарі" писали, хто заявив про "незаконне" утримання військових під Києвом. Жінка має фейкову "швидку" і темне минуле.