Події на Петропавлівській Борщагівці під Києвом могли бути частиною російської інформаційно-психологічної операції, спрямованої на підрив довіри до Збройних сил України. Кремль намагається використати внутрішні конфлікти, щоб дискредитувати українських військових і посилити суспільну напругу. Про це заявив військовослужбовець Олександр Антонюк.

Військовий пояснив ціль скандалу на Петропавлівській Борщагівці

Олександр Антонюк в ефірі "24 Каналу" заявив, що до поширення потрібних Росії повідомлень у Петропавлівській Борщагівці залучали мережі впливу, а постановочні відео масово розганяли в соціальних мережах. Він наголосив, що на подібні загрози має системно реагувати контррозвідка.

"Ми маємо справу по суті з російською спецоперацією з використанням мереж впливу. Ті люди входили в мережу, яка працює на користь Російської Федерації в плані підриву довіри до Збройних Сил України", — заявив Антонюк.

Військовий також звернув увагу на міжнародний вимір цієї кампанії. За його словами, російська пропаганда розкручує тему всередині РФ, тоді як у Європі її можуть використовувати праворадикальні сили, зокрема представники партії "Альтернатива для Німеччини". Антонюк вважає, що мета цього полягає у тому, щоб посилити тиск на німецький уряд і вплинути на подальшу підтримку України.

Окремо Антонюк прокоментував проблеми з поповненням російських військ. Він послався на дані Інституту вивчення війни, згідно з якими втрати армії РФ за останній місяць сягнули 54 тисяч убитими та важкопораненими. Військовий вважає, що перехід Кремля до відкритої мобілізації стане свідченням проблем з фінансуванням набору та зменшенням кількості охочих добровільно йти на війну навіть за великі виплати.