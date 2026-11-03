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Slava Kot
Події на Петропавлівській Борщагівці під Києвом могли бути частиною російської інформаційно-психологічної операції, спрямованої на підрив довіри до Збройних сил України. Кремль намагається використати внутрішні конфлікти, щоб дискредитувати українських військових і посилити суспільну напругу. Про це заявив військовослужбовець Олександр Антонюк.
Військовий пояснив ціль скандалу на Петропавлівській Борщагівці
Олександр Антонюк в ефірі "24 Каналу" заявив, що до поширення потрібних Росії повідомлень у Петропавлівській Борщагівці залучали мережі впливу, а постановочні відео масово розганяли в соціальних мережах. Він наголосив, що на подібні загрози має системно реагувати контррозвідка.
Військовий також звернув увагу на міжнародний вимір цієї кампанії. За його словами, російська пропаганда розкручує тему всередині РФ, тоді як у Європі її можуть використовувати праворадикальні сили, зокрема представники партії "Альтернатива для Німеччини". Антонюк вважає, що мета цього полягає у тому, щоб посилити тиск на німецький уряд і вплинути на подальшу підтримку України.
Окремо Антонюк прокоментував проблеми з поповненням російських військ. Він послався на дані Інституту вивчення війни, згідно з якими втрати армії РФ за останній місяць сягнули 54 тисяч убитими та важкопораненими. Військовий вважає, що перехід Кремля до відкритої мобілізації стане свідченням проблем з фінансуванням набору та зменшенням кількості охочих добровільно йти на війну навіть за великі виплати.