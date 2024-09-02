Военный об обстреле Киева: россияне должны были увидеть по телевизору убитых детей и учителей

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В ночь на 2 сентября в небе над Киевом силами ПВО было уничтожено невероятное количество ракет: более десятка крылатых и с десяток баллистических. Так, россияне поздравили украинских детей с первым днем школы, отметил военный Саид Исмагилов.
Первый звонок
Исмагилов не понимает тех людей, которые в таких условиях хотят договариваться с русскими и искать с ними так называемое примирение.
Он убежден, что никаких компромиссов с россиянами просто быть не может.
"Этот Карфаген должен быть разрушен", – подытожил Исмагилов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 2 сентября Россия провела новую серию атак и запустила по Украине ракеты и несколько групп шахедов. Взрывы зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Полтаве. На очередную атаку отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что враг получит ответ за свою атаку на Украину, и непременно его почувствует.
При этом известно, что во время ночных обстрелов Киева силы ПВО сбили более десяти крылатых и ракет и около десяти баллистических.
Новости