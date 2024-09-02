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Военный об обстреле Киева: россияне должны были увидеть по телевизору убитых детей и учителей

Сегодняшний удар по Киеву планировался долго и тщательно, россияне хотели увидеть по телевизору изуродованные тела с цветочками

сегодня, 09:30 comments1628
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Ткачик Олеся

В ночь на 2 сентября в небе над Киевом силами ПВО было уничтожено невероятное количество ракет: более десятка крылатых и с десяток баллистических. Так, россияне поздравили украинских детей с первым днем школы, отметил военный Саид Исмагилов.

Военный об обстреле Киева: россияне должны были увидеть по телевизору убитых детей и учителей

Первый звонок

"Это не случайный массированный обстрел. Такие удары планируются долго и тщательно, потому что ракетные установки нужно подтянуть и навести на цель. Россияне должны сегодня по телевизору увидеть наши разрушенные школы и учебные заведения, убитых детей и учителей, изуродованные тела с цветочками — все то, что доставляет им неистовую радость и удовольствие, все то, что они любят", — отметил военный.

Исмагилов не понимает тех людей, которые в таких условиях хотят договариваться с русскими и искать с ними так называемое примирение.

"Да они убьют вашего ребенка, а потом съедят бутерброд, который вы положили ребенку в рюкзак на обед. И сам детский рюкзак заберут и размахивают им на камеру, как Чичерина украденной розовой сумочкой Chanel", — отметил военный.

Он убежден, что никаких компромиссов с россиянами просто быть не может.

"Этот Карфаген должен быть разрушен", – подытожил Исмагилов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 2 сентября Россия провела новую серию атак и запустила по Украине ракеты и несколько групп шахедов. Взрывы зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Полтаве. На очередную атаку отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что враг получит ответ за свою атаку на Украину, и непременно его почувствует.

При этом известно, что во время ночных обстрелов Киева силы ПВО сбили более десяти крылатых и ракет и около десяти баллистических.





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Источник: https://www.facebook.com/said.ismagilov/posts/pfbid0wn84yqC3oZWUTeAodw5YT7jQc2feCS4fovnz3SNhqR7ndjHfnLDgUTJB8dev8gARl
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