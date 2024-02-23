Военный о нежелании ВР усиливать мобилизацию: Не надо потакать электорату. Выборов не будет

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что якобы найдены какие-то резервы украинской армии, которые могут быть использованы на фронте. Депутат подчеркнул, что много военных еще на самом деле и не воевали.

Юрий Касьянов

Это заявление прокомментировал военный Юрий Касьянов. По его словам, это "чистейшая правда", если учесть, что войска противовоздушной обороны "сидят в тылу", "не воюют" войска обеспечения, "не воюют" техники самолетов, которые просто сидят на аэродромах. Также, говорит Касьянов, по логике Арахамии, не воюют те пограничники, которые прикрывают границу с Беларусью, границу с Брянской и Курской областями, границу с Приднестровьем, черноморское побережье.

При этом военный иронизирует, что депутаты и главы фракций – это тоже не воюющий резерв.

"Конечно, очень хочется не принимать закон о мобилизации, не проводить мобилизацию вообще и пусть умирают только те, кто носит погоны. Но напомню, что защита страны – обязанность каждого, а не только действующих военнослужащих",

– подчеркнул военный в Фейсбуке.

Он призвал народных депутатов перестать жить категориями выборов.

"Не надо потакать электорату, готовому откупиться от войны за 20 тыс грн в месяц. Не нужно стараться им понравиться. Выборов не будет"

, – добавил военный.

Кроме того, Касьянов подчеркнул, что на самом деле у армии нет резервов и "свободного миллиона солдат".

Напомним, народные депутаты приняли законопроект о мобилизации в первом чтении. К 21 февраля было подано более 4000 поправок к нему. Ожидается, что оборонный комитет будет рассматривать поправки в течение нескольких недель. В Верховной Раде законопроект по самым оптимистичным данным может начать рассматривать 8-9 марта.

При этом Давид Арахамия заявил, что если Украина не получит деньги от США, то придется провести дополнительную мобилизацию.