Военный о нежелании ВР усиливать мобилизацию: Не надо потакать электорату. Выборов не будет

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Ткачик Олеся
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что якобы найдены какие-то резервы украинской армии, которые могут быть использованы на фронте. Депутат подчеркнул, что много военных еще на самом деле и не воевали.
Юрий Касьянов
Это заявление прокомментировал военный Юрий Касьянов. По его словам, это "чистейшая правда", если учесть, что войска противовоздушной обороны "сидят в тылу", "не воюют" войска обеспечения, "не воюют" техники самолетов, которые просто сидят на аэродромах. Также, говорит Касьянов, по логике Арахамии, не воюют те пограничники, которые прикрывают границу с Беларусью, границу с Брянской и Курской областями, границу с Приднестровьем, черноморское побережье.
При этом военный иронизирует, что депутаты и главы фракций – это тоже не воюющий резерв.
Он призвал народных депутатов перестать жить категориями выборов.
Кроме того, Касьянов подчеркнул, что на самом деле у армии нет резервов и "свободного миллиона солдат".
Напомним, народные депутаты приняли законопроект о мобилизации в первом чтении. К 21 февраля было подано более 4000 поправок к нему. Ожидается, что оборонный комитет будет рассматривать поправки в течение нескольких недель. В Верховной Раде законопроект по самым оптимистичным данным может начать рассматривать 8-9 марта.
При этом Давид Арахамия заявил, что если Украина не получит деньги от США, то придется провести дополнительную мобилизацию.
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