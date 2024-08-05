Военный о боях в Донецкой области: Новости плохие, но нет смысла их скрывать

Вторые сутки
подряд российские оккупанты не прекращают активных попыток перейти канал в
Часовом Яре, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, у врага не
получилось обойти Силы обороны с флангов.
Война в Украине
"Остался худший
для них вариант. Лезть "в лоб" в городской черте. Что автоматически означает
сумасшедшие потери. Полезли. Из всего, что смогли придумать – лезть малыми
группами, но очень активно и везде. Преодолеть канал техникой невозможно, то
есть лезет пехота. Штурмовые группы работают парами, в группе от двух до четырех
пар", — рассказал Сазонов.
По его словам, мобильность
групп и отсутствие с нашей стороны сплошной линии окопов с пехотой позволяет
оккупанту добиться некоторых результатов.
"Выглядит это
просто. Группы в разных местах под ударами прорываются через канал (напомню,
воды там нет так что останавливает он технику). Кого-то минусуют минометчики и
дроны, наша пехота тоже работает, кто-то с потерями откатывается, кто-то
перебирается на нашу сторону и пытается закрепиться. Туда сразу кидают
подкрепление, чтобы расширить плацдарм, укрепить его и сделать рабочий маршрут
на нашу сторону. Но и мы по этому "пятну" начинаем работать активно. Так что на
нашей стороне канала стабильный и опасный плацдарм сделать у них пока не
получилось. Попытки прорваться продолжаются, по нашим опорным точкам активно
работает их арта, минометы и дроны. Пока вот так", — рассказывает Сазонов.
При этом он
заявил, что по Торецку, к сожалению, есть продвижения противника. По его
словам, там нет четкой линии препятствий в виде канала, окрестные поселки
фактически граничат с городом.
"Бои идут рядом,
но сразу в двух местах противник подошел очень близко к городу. Наши держат
позиции, идут бои в застройке вокруг Торецка, там обороняются очень крутые
подразделения. По Торецку очень активно работает арта и авиация противника.
Постоянно", — сообщил Сазонов.
То есть, говорит
военный, позиции за каналов в Часов Яре противник штурмует постоянно уже больше
двух суток.
"Плацдарма на
нашей стороне пока нет, но рано или поздно с большими потерями они его сделают,
если ничего принципиально не изменится. По Торецку тоже у оккупанта есть
незначительные результаты. Так что скоро будем говорить об обороне самого
города или об уличных боях. Знаю, новости плохие, но какой смысл их скрывать",
— заявил Сазонов.
При этом он
подчеркнул, что Силы Обороны Украины делают все возможное. По его словам, главком
Сырский пару дней назад был тут, так что в курсе ситуации. Но у противника пока
подавляющее преимущество в небе (КАБы и ракеты), в арте по количеству стволов и
боеприпасов и в количестве пехоты. Похоже, есть политическое решение оккупантов
любой ценой в приоритете выйти на админграницы Донецкой области, заявил
Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что битва за Торецк является вопросом ближайшего времени.
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