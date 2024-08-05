Военный о боях в Донецкой области: Новости плохие, но нет смысла их скрывать

Вторые сутки подряд российские оккупанты не прекращают активных попыток перейти канал в Часовом Яре, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, у врага не получилось обойти Силы обороны с флангов.

Война в Украине

"Остался худший для них вариант. Лезть "в лоб" в городской черте. Что автоматически означает сумасшедшие потери. Полезли. Из всего, что смогли придумать – лезть малыми группами, но очень активно и везде. Преодолеть канал техникой невозможно, то есть лезет пехота. Штурмовые группы работают парами, в группе от двух до четырех пар", — рассказал Сазонов.

По его словам, мобильность групп и отсутствие с нашей стороны сплошной линии окопов с пехотой позволяет оккупанту добиться некоторых результатов.

"Выглядит это просто. Группы в разных местах под ударами прорываются через канал (напомню, воды там нет так что останавливает он технику). Кого-то минусуют минометчики и дроны, наша пехота тоже работает, кто-то с потерями откатывается, кто-то перебирается на нашу сторону и пытается закрепиться. Туда сразу кидают подкрепление, чтобы расширить плацдарм, укрепить его и сделать рабочий маршрут на нашу сторону. Но и мы по этому "пятну" начинаем работать активно. Так что на нашей стороне канала стабильный и опасный плацдарм сделать у них пока не получилось. Попытки прорваться продолжаются, по нашим опорным точкам активно работает их арта, минометы и дроны. Пока вот так", — рассказывает Сазонов.

При этом он заявил, что по Торецку, к сожалению, есть продвижения противника. По его словам, там нет четкой линии препятствий в виде канала, окрестные поселки фактически граничат с городом.

"Бои идут рядом, но сразу в двух местах противник подошел очень близко к городу. Наши держат позиции, идут бои в застройке вокруг Торецка, там обороняются очень крутые подразделения. По Торецку очень активно работает арта и авиация противника. Постоянно", — сообщил Сазонов.

То есть, говорит военный, позиции за каналов в Часов Яре противник штурмует постоянно уже больше двух суток.

"Плацдарма на нашей стороне пока нет, но рано или поздно с большими потерями они его сделают, если ничего принципиально не изменится. По Торецку тоже у оккупанта есть незначительные результаты. Так что скоро будем говорить об обороне самого города или об уличных боях. Знаю, новости плохие, но какой смысл их скрывать", — заявил Сазонов.

При этом он подчеркнул, что Силы Обороны Украины делают все возможное. По его словам, главком Сырский пару дней назад был тут, так что в курсе ситуации. Но у противника пока подавляющее преимущество в небе (КАБы и ракеты), в арте по количеству стволов и боеприпасов и в количестве пехоты. Похоже, есть политическое решение оккупантов любой ценой в приоритете выйти на админграницы Донецкой области, заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что битва за Торецк является вопросом ближайшего времени.



