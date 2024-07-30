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Вопросом ближайшего времени является начало битвы за большой украинский город на Донбассе

Битва за Торецк начнется в ближайшее время.

сегодня, 18:15
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Лиля Воробьева

По состоянию на 30 июля продолжаются ожесточенные бои на подступах к Торецку, в том числе в районах Железного и Северного, сообщает DeepState. Российские войска продолжают насыщать эти населенные пункты живой силой и боевой техникой.

Вопросом ближайшего времени является начало битвы за большой украинский город на Донбассе

Битва за Торецк (фото из открытых источников)

Аналитики отмечают, что в ближайшее время российские силы сосредоточат основные усилия по захвату терриконов шахты имени Артема и шахты "Северная". Контроль над этими объектами предоставит им значительное тактическое преимущество для дальнейшего наступления на Торецк.

В то же время враждебная артиллерия и управляемые авиабомбы (КАБы) наносят удары по самому Торецку, пытаясь нанести максимальные разрушения застройке, чтобы облегчить дальнейшие штурмовые действия. Аналитики считают, что битва за Торецк может начаться в ближайшее время и подчеркивают сложность ситуации из-за значительного количества вражеской пехоты, против которой трудно обороняться без потерь позиций.

Кроме того, после оккупации Железного российские силы могут попытаться атаковать тыл украинской группировки в Нью-Йорке, что может ухудшить условия обороны этого поселка и создать угрозу оцепления украинских сил на восточных направлениях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли россияне зашли в Торецк . Сегодня в сети писали о мероприятии оккупантов в Торецке Донецкой области. Но эта информация не соответствует действительности. Об этом говорится в Telegram-канале руководителя "Центра противодействия дезинформации" (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.

Утром ВСУ заявили о напряженной ситуации в Торецком направлении. Отмечалось, что россияне, якобы, уже "перешли непосредственно за пределы Торецкого". Андрей Коваленко, в свою очередь, опроверг эту информацию. По его словам, по состоянию на 12:00 "информация о мероприятии россиян в Торецке не соответствует действительности".  
 



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