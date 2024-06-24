Военный: негодяи в ВСУ взяли реванш, им безразлично за кого воевать

Главная битва сегодняшнего дня — это не бои за Карловку, Новоалександровку или Волчанск, гораздо большая решаемость в поединке разных поколений военных, считает военный Игорь Луценко. По его словам, речь не о возрасте, а менталитете, о борьбе — не за тактические или даже стратегические успехи, а вообще за принципиальный шанс Сил обороны добиться успехов.



Игорь Луценко

"Это борьба двух человеческих культур. Одна, которая пришла к нам через Россию, — это принуждение и репрессии, это тирания одного лидера и бесправие всех остальных. Другая — это удельно наша и частично западная: когда страна является территорией договора свободных людей, когда война — дело личного выбора (но с полными и мощными политическими последствиями этого выбора). В окопах — рабы без прав или добровольцы с достоинством? – отмечает военный.

По его словам, проблема в том, что украинский народ, как ни странно, в окопах слабо различает эти два подхода. К сожалению, большое количество людей обманутые риторикой о единоначалии и дисциплине, не осознают, когда эти полезные принципы доводятся до маразма. Когда заправка кроватей и побелка бордюров становятся важнее навыков выживания и боевой инициативы.

"Для меня это непостижимо: украинцы в свое время восстали против авторитаризма Януковича, но до недавнего времени слишком хило поглядывали на коллективного "януковича" в украинской армии. Вооруженная борьба за нашу страну в 2014 и 2022 году породила (или, скорее, открыла) нам замечательных и эффективных военных лидеров. Они в ситуации управленческого хаоса и исторической неопределенности быстро сориентировались, куда стрелять и направлять бронированные машины", — говорит Луценко.

Кроме того, по его словам, большое количество "классических" воинских частей стали работать совсем по-новому.

Зато, говорит военный, те негодяи, которые в 14-й и 22-й проявили себя с худшей стороны, не то что не были наказаны за бездействие или хотя бы отстранены, а взяли реванш, и до сих пор задают тон, и на большой процент определяют правила и порядки в Вооруженных Силах. Под лозунг "верю в ВСУ" эти кадры продолжили это ВСУ и уничтожать.

"Это люди, которым безразлично, воевать против Путина или за Путина, за НАТО или против НАТО, у них нет никаких убеждений. Только колоссальная сноровка в показусе и лжи для начальства и подавлении подчиненных", — отметил Луценко.

По его словам, сейчас новое поколение командиров, поколение 14/22, восстает против старого и безразличного. Молодые (не всегда возрастом, а всегда душой) люди стремятся воевать и побеждать, старые (часто только по мировоззрению, а не годами) хотят любой ценой оставаться на должностях и командовать подчиненными, в том числе и ценой нашей победы, подчеркнул Луценко. .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Марьяна Безуглая обвинила генерала Содоля в пьянке во время прорыва россиян в Торецке.



