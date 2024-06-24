Военный: негодяи в ВСУ взяли реванш, им безразлично за кого воевать

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Главная битва сегодняшнего дня — это не бои за Карловку, Новоалександровку или Волчанск, гораздо большая решаемость в поединке разных поколений военных, считает военный Игорь Луценко. По его словам, речь не о возрасте, а менталитете, о борьбе — не за тактические или даже стратегические успехи, а вообще за принципиальный шанс Сил обороны добиться успехов.
Игорь Луценко
По его словам, проблема в том, что украинский народ, как ни странно, в окопах слабо различает эти два подхода. К сожалению, большое количество людей обманутые риторикой о единоначалии и дисциплине, не осознают, когда эти полезные принципы доводятся до маразма. Когда заправка кроватей и побелка бордюров становятся важнее навыков выживания и боевой инициативы.
Кроме того, по его словам, большое количество "классических" воинских частей стали работать совсем по-новому.
Зато, говорит военный, те негодяи, которые в 14-й и 22-й проявили себя с худшей стороны, не то что не были наказаны за бездействие или хотя бы отстранены, а взяли реванш, и до сих пор задают тон, и на большой процент определяют правила и порядки в Вооруженных Силах. Под лозунг "верю в ВСУ" эти кадры продолжили это ВСУ и уничтожать.
По его словам, сейчас новое поколение командиров, поколение 14/22, восстает против старого и безразличного. Молодые (не всегда возрастом, а всегда душой) люди стремятся воевать и побеждать, старые (часто только по мировоззрению, а не годами) хотят любой ценой оставаться на должностях и командовать подчиненными, в том числе и ценой нашей победы, подчеркнул Луценко. .
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Марьяна Безуглая обвинила генерала Содоля в пьянке во время прорыва россиян в Торецке.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!