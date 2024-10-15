Военный назвал важную причину снижения мобилизационного возраста

Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста до 21 года. По его словам, молодежь сможет более эффективно работать на войне в Украине.



Полковник Игорь Оболенский. Фото: скриншот интервью

Украинский военный Игорь Оболенский в интервью "УП" рассказал о причинах понижения мобилизационного возраста в Украине.

"Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует что такое война, тем легче нам будет дальше. Трудные времена рождают сильных людей", — сказал Оболенский.

Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" отмечает, что утверждение, будто бы все молодые люди гибнут на фронте ошибочно, ведь "нет тотальной смерти" и "очень много ребят воюют и возвращаются". Как объясняет Оболенский, благодаря мобилизации с 21 года Украина может получить лучшую армию.

"Молодежь зайдет и почувствует на себе негатив этой войны, создаст профессиональную армию и дальше мы будем уничтожать противника гораздо эффективнее", – говорит командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".

Полковник добавляет, что его сыну сейчас 11 лет, и если война продлится еще 10 лет, он попадет в армию. Поэтому его задача "создать такие условия, чтобы я не переживал, что мой сын придет сюда и о нем кто-то не позаботится".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников прогнозирует снижение мобилизационного возраста в Украине в случае увеличения продолжительности войны до 2-3 лет. Однако если война продлится еще более пяти лет, то начнется мобилизация женщин.

Также "Комментарии" писали о народном депутате, который пожаловался, что некоторые украинцы не хотят обновлять свои данные.