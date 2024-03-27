Военный назвал неожиданную угрозу на войне из-за трофейной техники РФ

Украинский военный с позывным "Алекс" заявил, что с российской трофейной техникой следует обращаться осторожно или вообще не трогать российское вооружение. По его словам, это может быть опасно для жизни солдата.



Захваченный российский танк. Фото из открытых источников

Лейтенант ВСУ отреагировал на видео с полигона, где украинский военный производит выстрел из трофейной российской техники, которая была заминирована.

"Ребята, сколько раз говорится, к трофеям всегда нужно относиться осторожно, а лишний раз вообще не трогать всякое дерьмо. Просмотрел видео с полигона Донецкой области: боец СОУ производит выстрел из трофейного "Джмиля", который был пид*рами заминирован, а контакты выведены на спуск… Вот вам и получили, боец 200", — пишет военный.

Военный отмечает, что лучше избегать трофейной техники на поле боя.

"Никогда вообще не советую даже прикасаться к предметам, которые лежат где-то отдельно, потому что велика вероятность, что оно лежит именно для вас", — добавляет военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный резко высказался о том, что его бесит в Украине. По его словам, больше всего раздражают не олигархи, коррупция, мажоры или некоторые правоохранители, а военнообязанные, избегающие призыва в армию. Военный отмечает, что такие условия создали власти, которые помогают уклонистам чувствовать себя безнаказанно.

Также "Комментарии" писали об украинском военном Юрии Маленюке, который призывал к изменениям в украинской армии. По его словам, все ресурсы должны идти на фронт, иначе Украина может потерять еще несколько городов, в том числе Харьков, Одессу и Днепр.