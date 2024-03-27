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Военный назвал неожиданную угрозу на войне из-за трофейной техники РФ

Российские солдаты могут оставлять специально некоторую военную технику заминированной, чтобы она затем убивала украинских военных.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Украинский военный с позывным "Алекс" заявил, что с российской трофейной техникой следует обращаться осторожно или вообще не трогать российское вооружение. По его словам, это может быть опасно для жизни солдата.

Военный назвал неожиданную угрозу на войне из-за трофейной техники РФ

Захваченный российский танк. Фото из открытых источников

Лейтенант ВСУ отреагировал на видео с полигона, где украинский военный производит выстрел из трофейной российской техники, которая была заминирована.

"Ребята, сколько раз говорится, к трофеям всегда нужно относиться осторожно, а лишний раз вообще не трогать всякое дерьмо. Просмотрел видео с полигона Донецкой области: боец СОУ производит выстрел из трофейного "Джмиля", который был пид*рами заминирован, а контакты выведены на спуск… Вот вам и получили, боец 200", — пишет военный.

Военный отмечает, что лучше избегать трофейной техники на поле боя.

"Никогда вообще не советую даже прикасаться к предметам, которые лежат где-то отдельно, потому что велика вероятность, что оно лежит именно для вас", — добавляет военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный резко высказался о том, что его бесит в Украине. По его словам, больше всего раздражают не олигархи, коррупция, мажоры или некоторые правоохранители, а военнообязанные, избегающие призыва в армию. Военный отмечает, что такие условия создали власти, которые помогают уклонистам чувствовать себя безнаказанно.

Также "Комментарии" писали об украинском военном Юрии Маленюке, который призывал к изменениям в украинской армии. По его словам, все ресурсы должны идти на фронт, иначе Украина может потерять еще несколько городов, в том числе Харьков, Одессу и Днепр.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/2396
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