Военный: Надо знать потери ВСУ, чтобы понимать, нужно ли менять генералов и Верховного главкома

Как отметил военный, у украинцев есть информация о том, сколько Силы обороны уничтожают врагов, однако они ничего не знают о реальных потерях ВСУ. При этом, по мнению военного, народ должен обладать такой информацией, и бояться его реакция не стоит.

Война в Украине

"Мы не дети, мы сможем посмотреть в глаза страшной правде",

– подчеркнул военный.

По его мнению, такая информация нужна, чтобы понимать, на каком пути находится Украина, она ближе к поражению, или наоборот – победе. Как подчеркнул военный, если бы цифры показали, что Силы обороны уничтожают больше врагов, чем теряют собственные силы, то это указало бы на то, что Украина движется к победе.

"Если нет, то нам надо менять генералов, менять тактику, а, возможно, и Верховного Главнокомандующего. Вот для чего нам нужно знать свои потери",

– отметил военный.

Кроме того, он рассказал, что с осени 2023 года общая численность Вооруженных сил составила 820 тыс. Однако, по его словам, на фронте на самом деле воюет не более 300 тыс. военных. И именно эти 300 тыс. сейчас чувствуют себя обреченными на то, чтобы воевать на фронте либо до окончания войны, либо до смерти. Как подчеркнул Курбанов, у военных сейчас скапливается не только усталость, а обида на эту безумную несправедливость.

При этом военный добавил, что властям надо бы объяснить, где сейчас находятся те 520 тыс. военных, которые не на фронте. Ибо, по его словам, те мужчины, которые находятся в тылу, глядя на эту картинку, очень легко и просто находят для себя оправдание, чтобы уклоняться от мобилизации.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский рассказал, что на войне с Россией было убито 31 000 военных.





