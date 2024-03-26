Военный на пальцах объяснил, почему Силы обороны пытаются изо всех сил удержать Часов Яр

Если российским войскам удастся захватить город Часов Яр на Бахмутском направлении боевых действий, то ряд городов в Донецкой области окажется под угрозой обстрелов, сообщил сержант батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого отамана Ивана Сирка Олесь Маляревич.

Часов Яр

По его словам, Часов Яр является стратегически важной высотой, поэтому в случае захвата российскими войсками этого населенного пункта под угрозой окажутся такие города, как Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Кроме того, враг сможет наносить прямые артиллерийские удары по этим населенным пунктам.

Военнослужащий отмечает, что в результате потери Часова Яра украинским военным будет трудно удерживать позиции по другим направлениям.

"Поэтому Часов Яр – это такая горячая точка, за которую мы держимся, чтобы его защитить"

, – подчеркнул военный.

Он отметил, что на этом направлении боевых действий присутствуют вторая и третья общевойсковые армии, а также девяносто восьмая десантная дивизия, которые имеют квалифицированный персонал и готовы активно штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Часов Яр является одним из приоритетных направлений для оккупантов, поскольку он является транспортным узлом и господствующей высотой.

Военные рассказывают, что оккупанты не оставляют сил захватить город и проводят штурм за штурмом. Сначала в бой бросают плохо обученных мобилизованных, чтобы обнаружить огневые позиции Сил обороны и минные поля. После них идут хорошо обученные российские штурмовые войска. Как отмечают военные, несмотря на жестокие бои, город удается держать под контролем ВСУ.