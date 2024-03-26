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Военный на пальцах объяснил, почему Силы обороны пытаются изо всех сил удержать Часов Яр

Военный Олесь Маляревич в эфире телеканала Апостроф TV объяснил важность удержания населенного пункта Часов Яр. По его словам, в случае его потери под угрозой окажутся еще пять городов

сегодня, 12:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Если российским войскам удастся захватить город Часов Яр на Бахмутском направлении боевых действий, то ряд городов в Донецкой области окажется под угрозой обстрелов, сообщил сержант батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого отамана Ивана Сирка Олесь Маляревич.

Военный на пальцах объяснил, почему Силы обороны пытаются изо всех сил удержать Часов Яр

Часов Яр

По его словам, Часов Яр является стратегически важной высотой, поэтому в случае захвата российскими войсками этого населенного пункта под угрозой окажутся такие города, как Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Кроме того, враг сможет наносить прямые артиллерийские удары по этим населенным пунктам.

Военнослужащий отмечает, что в результате потери Часова Яра украинским военным будет трудно удерживать позиции по другим направлениям.

"Поэтому Часов Яр – это такая горячая точка, за которую мы держимся, чтобы его защитить"
, – подчеркнул военный.

Он отметил, что на этом направлении боевых действий присутствуют вторая и третья общевойсковые армии, а также девяносто восьмая десантная дивизия, которые имеют квалифицированный персонал и готовы активно штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Часов Яр является одним из приоритетных направлений для оккупантов, поскольку он является транспортным узлом и господствующей высотой.

Военные рассказывают, что оккупанты не оставляют сил захватить город и проводят штурм за штурмом. Сначала в бой бросают плохо обученных мобилизованных, чтобы обнаружить огневые позиции Сил обороны и минные поля. После них идут хорошо обученные российские штурмовые войска. Как отмечают военные, несмотря на жестокие бои, город удается держать под контролем ВСУ.




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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-03-25/chto-budet-esli-rossiyane-zahvatyat-chasov-yar-voennyiy-ozvuchil-posledstviya/317240
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