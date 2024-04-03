Военный: На фронт бросают молодежь без опыта, но запрещают служить тем, кому за 60

Принято решение мобилизовывать более молодых. Это, как отмечает военный Игорь Луценко, безусловно, сложное решение для власти и в политическом, и в человеческом смыслах.

Мобилизация в Украине

"Теперь риск смерти или увечья нависает над большим количеством тех, кому нужно жить для того, чтобы Украина и с ней все здоровое человечество существовала. Почему мы бросаем вперед молодых, но запрещаем служить тем, кому за 60?

, – подчеркнул военный.

По его словам, к нему в подразделение просятся многие мужчины такого возраста с крепким здоровьем, имеющие серьезный боевой опыт или уникальные инженерные знания. При этом, как отметил Луценко, просятся они добровольно, но им вынуждены отказывать, потому что таков закон.

"Вместо этого мне законодатели предлагают принудительно мобилизовывать тех, кто знаний и опыта не имеют. Почему так? Почему мы не используем этот ресурс?

– спрашивает военный.

По его словам, если кто-то скажет, что мужчины более 60 неспособны воевать — это будет большой неправдой. И, более того, в законодательстве уже есть норма, предусматривающая их службу, однако с единственным "но" — если они уже военнослужащие.

То есть если военнослужащему исполнилось 60, но он имеет высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой им должности, признанный военно-врачебной комиссией годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, то по его просьбе он может быть оставлен на военной службе сверх предельного возраст.

"Но если, к примеру, он увольняется в 60, отдыхает месяц, а потом идет назад просится в армию – нет, нельзя, уже нельзя. Нонсенс? Нонсенс! Который стоит нам слишком дорого",

– подчеркнул военный.

Именно поэтому он призвал ответственных лиц в ВР и причастных ведомствах опомниться и позволить служить всем у кого более чем предельный возраст, если у них есть "высокая профессиональная подготовка, опыт практической работы" и соответствующий вывод ВЛК.

"Мы не имеем морального права пренебрегать такими людьми"

, – подчеркнул Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский подписал закон, которым снизил предельный мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.