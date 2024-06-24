logo

BTC/USD

60992.63

ETH/USD

3362.15

LTC/USD

70.71

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный: Кто-то опускает ВСУ и командование, нужна реакция Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный: Кто-то опускает ВСУ и командование, нужна реакция Зеленского

Кто-то работает над дискредитацией ВСУ, отметил военный Юрий Касьянов

24 июня 2024, 12:47
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как отметил военный Юрий Касьянов, кто-то либо по глупости своей, либо по своему злому умыслу, который он считает правильной "политикой" — опускает ВСУ.

Военный: Кто-то опускает ВСУ и командование, нужна реакция Зеленского

Юрий Касьянов

Опускает командование, опускает уровень доверия в обществе. Делает из ВСУ виновника всех бед и страшилки для населения. Козла отпущения. Уже даже бордов "Верю в ВСУ" не видно. Бестолковая, деморализующая, репрессивная мобилизация, чехарда с командным составом, бессмысленные законы, оправдывающие любые тупые приказы, скандалы вокруг генералов", — отметил Касьянов.

По его мнению, пора уже верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому вмешаться и навести порядок.

"Нет доверия к Сырскому – замените. Виноват Содоль – проведите расследование и замените. Избавьтесь от фаворитов и сделайте ставку на неудобных профессионалов. Подкорректируйте законы. Возглавьте мобилизацию. Пора. Если мы останемся без армии – потеряем Украину", — подчеркнул Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный Игорь Луценко сообщил о том, что в армии взяли реванш негодяи, которые в 14-м и 22-м проявили себя с худшей стороны. Под лозунг "верю в ВСУ" эти кадры продолжили это ВСУ и уничтожать. Военный утверждает, что речь идет о людях, которым безразлично, воевать против Путина или за Путина, за НАТО или против НАТО, у них нет никаких убеждений. Только колоссальная сноровка в показусе и лжи для начальства и подавлении подчиненных.

По его словам, сейчас новое поколение командиров, поколение 14/22, восстает против старого и безразличного. Молодые люди стремятся воевать и побеждать, старики хотят любой ценой оставаться на должностях и командовать подчиненными, в том числе и ценой нашей победы, подчеркнул Луценко.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02qeiHqVXzDbMt6P9rwSDBoqeaMjiXsrzZy5J9zV41nzjpJSKZ2gfqYNRdELdnfGNRl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

24 июня 2024, 12:24

Ще один недопрозрівший Швондер. Який не то прозрів, не то прилетів з планети Большого Бодуна. Так і не зрозумів що армія віддзеркалює країну в цілому. Змінити треба країну, а армія зміниться автоматично. Це ж ви збудували цей жах і захищаєте його для нас за спинами терпіл. Вас дискредитують? А яке відношення хоче нацистське гестапо від ув'язнених цього концтабору? Ви для себе його збудували охороняєте і захищаєте.


Новости

Все новости