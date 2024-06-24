Военный: Кто-то опускает ВСУ и командование, нужна реакция Зеленского

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Ткачик Олеся
Как отметил военный Юрий Касьянов, кто-то либо по глупости своей, либо по своему злому умыслу, который он считает правильной "политикой" — опускает ВСУ.
Юрий Касьянов
По его мнению, пора уже верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому вмешаться и навести порядок.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный Игорь Луценко сообщил о том, что в армии взяли реванш негодяи, которые в 14-м и 22-м проявили себя с худшей стороны. Под лозунг "верю в ВСУ" эти кадры продолжили это ВСУ и уничтожать. Военный утверждает, что речь идет о людях, которым безразлично, воевать против Путина или за Путина, за НАТО или против НАТО, у них нет никаких убеждений. Только колоссальная сноровка в показусе и лжи для начальства и подавлении подчиненных.
По его словам, сейчас новое поколение командиров, поколение 14/22, восстает против старого и безразличного. Молодые люди стремятся воевать и побеждать, старики хотят любой ценой оставаться на должностях и командовать подчиненными, в том числе и ценой нашей победы, подчеркнул Луценко.
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Ігор
24 июня 2024, 12:24
Ще один недопрозрівший Швондер. Який не то прозрів, не то прилетів з планети Большого Бодуна. Так і не зрозумів що армія віддзеркалює країну в цілому. Змінити треба країну, а армія зміниться автоматично. Це ж ви збудували цей жах і захищаєте його для нас за спинами терпіл. Вас дискредитують? А яке відношення хоче нацистське гестапо від ув'язнених цього концтабору? Ви для себе його збудували охороняєте і захищаєте.