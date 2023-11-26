Военный из "Азова" дал прогноз на войну: рассказал, как она закончится

Военнослужащий "Азова" Святослав Серый утверждает, что войну в Украине необходимо закончить с возвращением границ 1991 года. В противном случае Россия снова начнет войну против Украины в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ТСН.

Военный из "Азова" дал прогноз на войну. Фото из открытых источников

Святослав Серый прогнозирует, что война в Украине закончится быстро. Это может быть связано со смертью Путина или какими-либо внутренними процессами в России.

"Кончится все, как началось, вот в один день. Мы просто встанем и кто-то умрет, или там что-нибудь случится", — дает прогноз на войну украинский военный.

Военный из "Азова" объясняет, что для благоприятного окончания войны в Украине нужно вернуть границы 1991 года, а также давить на Россию со всех сторон, в частности, дипломатично и экономически. По словам Святослава Серого, это поможет "загнать врага в собачью будку".

В противном случае военный прогнозирует, что в Кремле снова найдут причины начала войны. В таком случае Украина все равно будет терять гораздо больше России в новой войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная украинская певица рассказала, когда закончится война. Согласно прогнозу Оли Поляковой, война в Украине закончится весной 2024 года.

Также "Комментарии" писали об эстонском генерале, который критикует союзников Украины из-за того, что они не понимают серьезности ситуации в войне против России. Военный объясняет, что США присылают слишком мало помощи, а поступающее вооружение устаревшее и с задержками. По его словам, с войны есть два выхода, это победа Украины, или начало Третьей мировой войны.