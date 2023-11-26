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Военный из "Азова" дал прогноз на войну: рассказал, как она закончится

Украинский военный прогнозирует, что война на Украине закончится в один день.

сегодня, 13:40
Автор:
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Slava Kot
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Военнослужащий "Азова" Святослав Серый утверждает, что войну в Украине необходимо закончить с возвращением границ 1991 года. В противном случае Россия снова начнет войну против Украины в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ТСН.

Военный из "Азова" дал прогноз на войну: рассказал, как она закончится

Военный из "Азова" дал прогноз на войну. Фото из открытых источников

Святослав Серый прогнозирует, что война в Украине закончится быстро. Это может быть связано со смертью Путина или какими-либо внутренними процессами в России.


"Кончится все, как началось, вот в один день. Мы просто встанем и кто-то умрет, или там что-нибудь случится", — дает прогноз на войну украинский военный.

Военный из "Азова" объясняет, что для благоприятного окончания войны в Украине нужно вернуть границы 1991 года, а также давить на Россию со всех сторон, в частности, дипломатично и экономически. По словам Святослава Серого, это поможет "загнать врага в собачью будку".

В противном случае военный прогнозирует, что в Кремле снова найдут причины начала войны. В таком случае Украина все равно будет терять гораздо больше России в новой войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная украинская певица рассказала, когда закончится война. Согласно прогнозу Оли Поляковой, война в Украине закончится весной 2024 года.

Также "Комментарии" писали об эстонском генерале, который критикует союзников Украины из-за того, что они не понимают серьезности ситуации в войне против России. Военный объясняет, что США присылают слишком мало помощи, а поступающее вооружение устаревшее и с задержками. По его словам, с войны есть два выхода, это победа Украины, или начало Третьей мировой войны.



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Источник: https://tsn.ua/exclusive/zakinchitsya-vse-v-odin-den-boyec-azovu-zrobiv-prognoz-pro-kinec-viyni-2458288.html
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Обсуждения

фєдя

сегодня, 14:09

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Ігор

сегодня, 13:50

Ще одні понти. Замість того щоб підготувати людей дати їм можливість вирішувати свою долю, їм вішають локшину на вуха. Корумповані вивезли своїх рідних у безпеку вивезли награбоване в офшори, а людей тримають за бидло. Тому і програш. На брехні і корупції успіху не буде. Зневажаємий народ переможцем не стане. Овці орлами літати не будуть. Гниле плодів не дає. Похмілля буде дуже важким.


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