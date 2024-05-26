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Военный эксперт США: Украина пересекла красные линии России

Украина в очередной раз доказывает, что ядерные угрозы России это лишь очередной шантаж и попытка запугать украинских партнеров во время войны.

сегодня, 14:53 comments1281
Автор:
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Slava Kot
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Американский эксперт по безопасности Филлипс О'Брайен проанализировал атаку украинских беспилотников по радиолокационной системе отслеживания баллистических ракет в России, которая по его словам пересекла российские красные линии. Военный эксперт США объясняет, что Украина демонстрирует, что Россия не будет использовать ядерное оружие, которым шантажирует мир.

Военный эксперт США: Украина пересекла красные линии России

РЛС "Воронеж-ДМ". Фото из открытых источников

Филлипс О'Брайен указывает, что атака и реакция на радиолокационную систему показывает, как "странно" интерпретируют эту войну Украина, ее союзники и Россия. Украина нанесла удар собственным оружием по стратегическому военному объекту ядерного предупреждения "Воронеж-ДМ" на территории РФ, который также способен отслеживать ракеты и другие средства атаки, которыми украинские силы атакуют, в том числе над Крымом и другими частями Украины.

По его словам, атака вызвала шквал критики среди боящихся ядерного удара от РФ. Эти люди говорили, что подобные действия подталкивают Россию к применению ядерного оружия. Однако Филлипс О'Брайен отмечает, что "украинцев не волнует ядерный удар России", ведь они не верят в него и постоянно пересекают красные линии Кремля, демонстрируя безосновательный шантаж России.

"Это показывает, насколько бессмысленны постоянные российские ядерные угрозы. Россия не может позволить себе применить против Украины ядерное оружие, и Украина это знает", — отмечает военный эксперт.

О'Брайен указывает, что России придется усилить свои противовоздушные силы, ведь Украина может атаковать любой объект в РФ. Кроме того, военный эксперт спрашивает, "где российское ПВО", если украинцам так легко удается атаковать стратегические ядерные объекты в России.

Американский эксперт по безопасности также отмечает, что такие атаки демонстрируют способность Украины наносить удары по России, даже без возможности это делать американским оружием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил мировой войной с применением ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о критике Кремля, который прогнозирует Украине тяжелое будущее с потерей городов.



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Источник: https://phillipspobrien.substack.com/p/weekend-update-82-crossing-two-red
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сегодня, 14:24

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