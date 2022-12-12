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Военный эксперт спрогнозировал, когда будет наступление армии РФ

Российские оккупанты надеются зимой удержать свои позиции, чтобы весной пойти в массированное контрнаступление.

сегодня, 17:03
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Автор:

Моесеенко Валентина

Когда российские кафиры могут пойти в контрнаступление рассказал в Телемарафоне военный эксперт Сергей Грабский , пишут "Комментарии". По его мнению, это произойдет не в этом году и на то есть ряд причин.

Военный эксперт спрогнозировал, когда будет наступление армии РФ

Военный эксперт спрогнозировал, когда будет наступление армии РФ

"Исходя из того, как российская армия готовилась к этой зиме, для россиян сейчас тактика остается одной — удерживать те позиции, которые они могут удержать, по всем направлениям остановить в любом проявлении наступление украинских войск, накопить силы, а они это делают, и с весны попытаться перейти в массированное контрнаступление — это такая "генеральная линия партии", и на отдельных направлениях они будут пытаться продолжать атаки, в частности, на Донецком направлении", — прогнозирует эксперт.

По его прогнозам, в ближайшее время оккупанты не могут вести хоть какие-то активные наступательные действия. Объясняет тем, что уровень готовности и уровень мотивированности подразделений, не говоря уже о количестве техники, артиллерии, не позволяет им перейти в наступление в ближайшее время. Все что сейчас противник может, это обороняться, пытаться где только возможно контратаковать, чтобы остановить украинские подразделения.

Вместе с тем военный эксперт не исключает наступательных действий ВСУ в ближайшие недели, когда подмерзнет земля.

"Погода играет определенную роль. Надеюсь, что с наступлением момента, когда почва затвердеет, мы можем более широко и масштабно использовать наши бронеподразделения. Но подготовка к наступлению ведется постоянно", — говорит он.

Читайте на портале "Комментарии" — в разведке назвали 4 основных направления, из которых Москва пытается погрузиться в украинское небо.



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Источник: https://www.youtube.com/@tsn
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