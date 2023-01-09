Военный эксперт сказал, где пойдет ВСУ в контрнаступление

Какое из направлений является наиболее благоприятным для контрнаступления украинских военных рассказал в интервью ТСН военный эксперт Павел Нарожный, пишут "Комментарии".



ВСУ важно освободить Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Фото Генштаб ВСУ

"Я думаю, что наступление будет из Запорожской области на Мелитополь, потому что для нас очень важен этот пункт как транспортный хаб. Ведь вся логистика, которая расположена в Херсонской области на побережье Азова и к перешейку, идет через Крым, через Крымский мост, и она идет через Мариуполь — Мелитополь по железной дороге, автомобильной дороге, и через Бердянск, поэтому разрезать группировку на две половины – это раз, то есть отрезать от поставки одну часть, второй момент – это дальше наступление на Бердянск. В него также идет поставка войск, которые находятся в Мелитополе. И Бердянск может стать базой для дальнейших атак на Крым", — пояснил эксперт.

А еще считает Нарожный, в Запорожской области – в Энергодаре, расположена самая большая атомная электростанция, которая очень важна для украинской инфраструктуры.

"Направлений же, на которых есть угроза для нас, много. Это и Сумская область, поэтому они могут нанести удар со стороны Курска, чтобы разрезать фронт на две половины. Это будет наступление, которое отрежет восток от севера. Это очень усложнит логистику", – объяснил эксперт. Он также назвал Кременную. Для оккупантов этот город важен, потому что он – большой транспортный хаб, а за ним – Лисичанск и Бахмут.

Как писали "Комментарии", сейчас же самые ожесточенные бои идут на севере Донбасса в районе Бахмута и Соледара. Это подтверждают и данные Генштаба ВСУ, по которым значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава врага к Беларуси с РФ, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Если раньше российские кафиры пытались что-то придумывать, чтобы продвинуться вперед и захватить новые территории в Украине, то теперь, как показывают бои на Донбассе, россияне просто пытаются забрасывать ВСУ трупами своих сослуживцев.

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