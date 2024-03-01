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Военный эксперт рассказал, когда удастся выровнять ситуацию на фронте

Скорее всего, Соединенные Штаты не возобновят помощь Украине, об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас Белый Дом слишком слаб, чтобы противодействовать «трампистам» в плане принятия закона с помощью для Украины

сегодня, 12:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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Вместе с тем, как считает военный эксперт, паниковать на этот счет не стоит. По его мнению, со временем Европа сможет заменить все поставки оружия и боеприпасов, которые получала Украина от Соединенных Штатов.

Военный эксперт рассказал, когда удастся выровнять ситуацию на фронте

Война в Украине

При этом, как считает Жданов, пока ЕС не нарастит поставки вооружения в Украину, на фронте можно будет наблюдать "проседание".

По мнению военного эксперта, возможно выровнять ситуацию ВСУ смогут летом. При этом, добавил он, к осени уже станет более или менее понятной ситуация, и могут быть приняты определенные решения.

В частности, говорит Жданов, к тому времени военные либо перейдут в активную оборону, либо даже смогут сформировать гвардию наступления.

При этом военный эксперт добавил, что сейчас просто нужно пережить трудный момент, пока идет переориентация поставок вооружения в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на фронте сейчас сложная . Он подчеркнул, что украинские военные ведут жесткие бои с оккупантами, силы которых преобладают. Главнокомандующий заверил, что враг несет значительные потери, но продолжает атаковать позиции Сил обороны. При этом Сырский добавил, что иногда украинские военные все же преуспевают на отдельных участках фронта.

Кроме того, военные рассказывали, что на фронте ситуация тяжелая из-за отсутствия необходимого оружия, особенно снарядов. По их словам, военные их вынуждены экономить в отличие от окупантов, которые могут позволить себе непрерывно обстреливать позиции Сил обороны. Военные говорят, что оккупанты понимают, что военным катастрофически не хватает боеприпасов, поэтому сейчас активизировались по всей линии фронта и пытаются использовать свое "окно возможностей".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WfDWPnMlVXw
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