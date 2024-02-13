Военный эксперт рассказал, когда РФ выйдет на границы Донецкой и Луганской областей

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Ткачик Олеся
Пока фронт находится в состоянии огневого равновесия, считает Петр Черник. По его словам, у ВСУ нет серьезных сил и средств, чтобы организовывать серьезные прорывные операции, однако такой возможности нет и у врага.
Петр Черник
Вместе с тем, как подчеркнул Черник, у РФ все гораздо лучше с "человеческим ресурсом". Россияне могут замещать от 1000 до 1200 человек в сутки.
Чтобы не допустить реализации этих планов в жизнь, Украине нужно больше боеприпасов к артиллерии и новая авиация, подчеркнул эксперт. При этом он предположил, что в случае провала плана на Донбассе враг может изменить направление и ударить, например, по Харьковской области.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военного эксперта Дениса Поповича, россияне приняли нестандартное решение и построили "царь-поезд" . По его словам, таким образом оккупанты планируют его использовать как фортификационное сооружение в случае наступления ВСУ в Донецкой области. При этом эксперт отметил, что такое влечение может затруднить продвижение Сил обороны, поэтому возможно содержание планировать так операцию, чтобы его обойти.
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