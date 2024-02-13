Военный эксперт рассказал, когда РФ выйдет на границы Донецкой и Луганской областей

Пока фронт находится в состоянии огневого равновесия, считает Петр Черник. По его словам, у ВСУ нет серьезных сил и средств, чтобы организовывать серьезные прорывные операции, однако такой возможности нет и у врага.

Петр Черник

Вместе с тем, как подчеркнул Черник, у РФ все гораздо лучше с "человеческим ресурсом". Россияне могут замещать от 1000 до 1200 человек в сутки.

"В стратегическом смысле для них ничего не изменилось – у них есть политическая задача любой ценой пройти Авдеевку и, они считают, что могут к моменту переназначения Путина на посту президента выйти на границы Донецкой и Луганской областей",

– сказал Черник.

Чтобы не допустить реализации этих планов в жизнь, Украине нужно больше боеприпасов к артиллерии и новая авиация, подчеркнул эксперт. При этом он предположил, что в случае провала плана на Донбассе враг может изменить направление и ударить, например, по Харьковской области.

"Разделяю такую точку зрения, они могут изменить оперативное направление главного удара, ведь надо будет отвлекать внимание от поражения, ведь это будет поражение. Но понимаем, что в части фортификационных сооружений, и, главное, минирования территории, то мы практически по периметру всей Украины достигли серьезных результатов. Построили линию Маннергейма"

, – сказал эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военного эксперта Дениса Поповича, россияне приняли нестандартное решение и построили "царь-поезд" . По его словам, таким образом оккупанты планируют его использовать как фортификационное сооружение в случае наступления ВСУ в Донецкой области. При этом эксперт отметил, что такое влечение может затруднить продвижение Сил обороны, поэтому возможно содержание планировать так операцию, чтобы его обойти.



