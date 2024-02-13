logo

BTC/USD

48902.09

ETH/USD

2620.37

LTC/USD

69.78

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный эксперт рассказал, когда РФ выйдет на границы Донецкой и Луганской областей
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный эксперт рассказал, когда РФ выйдет на границы Донецкой и Луганской областей

В России хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей к моменту переназначения Владимира Путина президентом, об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник

сегодня, 16:13
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Пока фронт находится в состоянии огневого равновесия, считает Петр Черник. По его словам, у ВСУ нет серьезных сил и средств, чтобы организовывать серьезные прорывные операции, однако такой возможности нет и у врага.

Военный эксперт рассказал, когда РФ выйдет на границы Донецкой и Луганской областей

Петр Черник

Вместе с тем, как подчеркнул Черник, у РФ все гораздо лучше с "человеческим ресурсом". Россияне могут замещать от 1000 до 1200 человек в сутки.

"В стратегическом смысле для них ничего не изменилось – у них есть политическая задача любой ценой пройти Авдеевку и, они считают, что могут к моменту переназначения Путина на посту президента выйти на границы Донецкой и Луганской областей",
– сказал Черник.

Чтобы не допустить реализации этих планов в жизнь, Украине нужно больше боеприпасов к артиллерии и новая авиация, подчеркнул эксперт. При этом он предположил, что в случае провала плана на Донбассе враг может изменить направление и ударить, например, по Харьковской области.

"Разделяю такую точку зрения, они могут изменить оперативное направление главного удара, ведь надо будет отвлекать внимание от поражения, ведь это будет поражение. Но понимаем, что в части фортификационных сооружений, и, главное, минирования территории, то мы практически по периметру всей Украины достигли серьезных результатов. Построили линию Маннергейма"
, – сказал эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военного эксперта Дениса Поповича, россияне приняли нестандартное решение и построили "царь-поезд" . По его словам, таким образом оккупанты планируют его использовать как фортификационное сооружение в случае наступления ВСУ в Донецкой области. При этом эксперт отметил, что такое влечение может затруднить продвижение Сил обороны, поэтому возможно содержание планировать так операцию, чтобы его обойти.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости