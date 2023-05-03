Военный эксперт прогнозирует увеличение потерь украинской армии

С начала полномасштабного вторжения украинские военные по данным Генштаба смогли ликвидировать около 200 тысяч российских оккупантов. Потери украинских сил не разглашаются, однако с контрнаступлением их количество может вырасти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Украина готовится к контрнаступлению. Фото из открытых источников

Белый дом недавно обнародовал потери российских сил на востоке Украины за последние пять месяцев. По оценке американской разведки Россия понесла потери в 100 тыс. человек. В статистике учтено 20 тыс. погибших и еще 80 тыс. раненых.

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Кроме того, в конце февраля слияния данные разведки США раскрыли общее количество потерь личного состава российской армии. Согласно этим материалам – это более 42 тыс. русских солдат. В документах также говорилось и о потерях Украины, которые оценили в 17 тыс. украинских солдат.

Однако эксперты указывают, что с началом контрнаступления количество смертей украинских воинов может возрасти.

"Когда вы атакуете, вы, как правило, несете больше потерь", — говорит научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли и добавляет, что украинским войскам придется прорвать позиции российской обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге сильнейших армий Европы. Украина – одна из лидеров европейского континента.

Также "Комментарии" писали, что российские пропагандисты получили методички, в которых указано, как реагировать на последствия контрнаступления Украины. Кремль подготовил два сценария: в одном россияне терпят поражение, тогда как в другом сдерживают украинские силы и западную технику.



