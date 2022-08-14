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Военный эксперт прогнозирует тяжелое сражение на юге: когда оно начнется

Черник призвал не поддаваться иллюзиям

сегодня, 19:28
Автор:

Лиля Воробьева
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В ближайшее время начнется битва за правый берег Херсонской области. Она будет тяжелой и изнурительной. Такое заявление сделал военный эксперт Петр Черник в эфире 24 канала .

Военный эксперт прогнозирует тяжелое сражение на юге: когда оно начнется

Битва за правый берег Херсонской области будет тяжелой (фото из открытых источников)

Он заявил, что это сражение будет сложным.

"Прогулка не будет легкой. Готовимся к тяжелому и изнурительному бою, который вот-вот должен начаться Я бы не обольщался, что это сражение будет легким. Считаю, что для противника содержание этого плацдарма тоже является важной задачей", — подчеркнул Черник.

Специалист назвал хорошей новостью известие о том, что командование захватчиков покидает Правобережье Херсонщины. Но Петр Черник призвал не поддаваться иллюзии, потому что украинским защитникам освободить эти терриории будет непросто. Ведь, по его мнению, группировка на этой стороне у них до сих пор большая, поэтому они все равно будут воевать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что командиры российских оккупантов бегут из Херсона в Мелитополь. После того, как ВСУ прицельно ударили по всем мостам в Херсонской области командиры кафиров начали бежать в Мелитополь. Партизанское движение Мелитополя уже готово встречать россиян. Такой информацией в эфире общенационального телемарафона поделился мэр Мелитополя Иван Федоров. Федоров объяснил, почему россияне решают из Херсона перебираться именно в Мелитополь. По его словам, Мелитополь — ближайшая точка Крыма и из города удобно вести командование. Пока украинское сопротивление занято тем, что устанавливает, кто именно из оккупантов перебрался в Мелитополь, чтобы украинские спецслужбы получили точные имена, фамилии, звания. В Мелитополе действительно начали фиксировать приезд из Херсона русских офицеров.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p1tCvG0b038&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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