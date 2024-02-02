Военный эксперт объяснил, почему россияне активизировались в Угледаре и как с этим связан Крым

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Ткачик Олеся
Россияне активизировались направлении Угледара, что в Донецкой области. По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, этот город – южный фланг нашего восточного фронта.
Россиянам нужны победы перед выборами Путина
Эксперт рассказал, что у россиян было две крупнейшие группировки – на Купянско-Лиманском направлении и на Угледарском. Почти год назад, когда они атаковали Бахмут, планировали прорвать там оборону и двигаться к Угледару на юг и к Купянску и Лиману на север, и таким образом окружить большое количество наших войск.
Эксперт считает, что россияне будут особенно активно пытаться добиться успехов хотя бы на каком-то участке фронта, чтобы диктатор Владимир Путин одержал хоть какую-нибудь победу под свои выборы.
Кроме того, эксперт прокомментировал возможность окупантов начать новое наступление на Киев. По его словам, это возможно только теоретически.
По его словам, чтобы переместить туда большое количество войск, врагу нужно две-три недели. Поэтому в случае начала таких действий наступление можно ожидать примерно через месяц, добавил эксперт.
Напомним, "Комментарии" писали, что в последнее время россияне взимают большие резервы в направлении Угледара, опрокидывая их из Запорожской или Херсонской областей, частично с территории России. Враг перемещает военную технику по полям.
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