Военный эксперт объяснил, почему россияне активизировались в Угледаре и как с этим связан Крым

Россияне активизировались направлении Угледара, что в Донецкой области. По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, этот город – южный фланг нашего восточного фронта.

Россиянам нужны победы перед выборами Путина

Эксперт рассказал, что у россиян было две крупнейшие группировки – на Купянско-Лиманском направлении и на Угледарском. Почти год назад, когда они атаковали Бахмут, планировали прорвать там оборону и двигаться к Угледару на юг и к Купянску и Лиману на север, и таким образом окружить большое количество наших войск.

"Взятие этого города является для них очень важным, это обеспечит неприкосновенность сухопутного коридора, ведущего от России в Крым, через Угледар, Токмак, этой железной дорогой к Джанкой",

– объясняет Гетман.

Эксперт считает, что россияне будут особенно активно пытаться добиться успехов хотя бы на каком-то участке фронта, чтобы диктатор Владимир Путин одержал хоть какую-нибудь победу под свои выборы.

"По большому счету, любое направление для них сейчас важно, потому что они уже в фазе предвыборной кампании перед так называемыми президентскими выборами. Поэтому им нужны хоть какие-то победы на фронте, и они ищут, где их можно достичь. Атакуют и на Купянске, и на Марьинке, и на Бахмуте, сейчас — на Угледаре",

– рассказывает Гетман.

Кроме того, эксперт прокомментировал возможность окупантов начать новое наступление на Киев. По его словам, это возможно только теоретически.

"Пока на нашей северной границе, возле Сумщины, Черниговщины и Киевщины, нет такой группировки россиян, которая была бы способна предпринимать какие-то наступательные действия. По разным оценкам, там может находиться до 20 тыс. человек, хотя есть и информация о 5-7 тыс. Эти подразделения могут готовить полигоны или палаточные городки для военных, которые могут заехать туда, чтобы перейти к наступательным действиям",

– рассказывает Гетман.

По его словам, чтобы переместить туда большое количество войск, врагу нужно две-три недели. Поэтому в случае начала таких действий наступление можно ожидать примерно через месяц, добавил эксперт.

Напомним, "Комментарии" писали, что в последнее время россияне взимают большие резервы в направлении Угледара, опрокидывая их из Запорожской или Херсонской областей, частично с территории России. Враг перемещает военную технику по полям.