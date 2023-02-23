Военный эксперт назвал три главных фактора успешного контрнаступления ВСУ

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Моесеенко Валентина
Согласование боевых частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), западные вооружения и окончание весенних паводков являются главными факторами для успешного контрнаступления украинских военных на оккупированные россиянами территории. Об этом в Теле эфире заявил политолог, военный эксперт, бывший профессор Московского государственного института международных отношений Юрий Федоров, пишут "Комментарии".
Обнародовали главные факторы, от которых зависит успех наступления Сил обороны
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По его словам, второй фактор успешного контрнаступления для украинских военных - нужно количество западного вооружения . _
Юрий Федоров подчеркнул, что третий фактор, не менее важный, это – погодные условия.
На "Комментариях" ранее говорилось, как год широкомасштабной войны РФ против Украины изменил расстановку сил в мире: чего ждать дальше.
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