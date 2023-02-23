Военный эксперт назвал три главных фактора успешного контрнаступления ВСУ

Согласование боевых частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), западные вооружения и окончание весенних паводков являются главными факторами для успешного контрнаступления украинских военных на оккупированные россиянами территории. Об этом в Теле эфире заявил политолог, военный эксперт, бывший профессор Московского государственного института международных отношений Юрий Федоров, пишут "Комментарии".



Обнародовали главные факторы, от которых зависит успех наступления Сил обороны

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“Зависит от подготовки резервов, частей и соединений Вооруженных сил Украины, которые сейчас готовятся. Чем лучше эти войска будут подготовлены, чем боеспособнее они будут, и как говорят военные, слаженные, тем больше вероятность успеха наступления”, — сказал он.

По его словам, второй фактор успешного контрнаступления для украинских военных - нужно количество западного вооружения . _

"Прежде всего это бронетехника, танки, боевые машины и прочее. И здесь, конечно, сроки начала наступления зависят от того, в каких масштабах и какую номенклатуру будет поставляться бронетехника западными союзниками Украины", — отметил он.

Юрий Федоров подчеркнул, что третий фактор, не менее важный, это – погодные условия.

“ Люди наступают, подразделения и части наступают, двигаются. Соответственно, они должны двигаться так, чтобы бронетехника и грузовики могли проходить не только по дорогам, но и по пересеченной местности. По крайней мере, тяжелая бронетехника. Поэтому необходимо ждать пока закончится весенний паводок. В общем, как я понимаю, приблизительные сроки наступления это вторая половина апреля — начало мая. Но главнокомандующий ВСУ – генерал Залужный знает лучше”, — подытожил военный эксперт .

На "Комментариях" ранее говорилось, как год широкомасштабной войны РФ против Украины изменил расстановку сил в мире: чего ждать дальше.

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