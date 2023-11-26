Военный эксперт назвал единственную страну, которая может предоставить Украине военную помощь

Поддержка Украины находится на критическом этапе, ведь европейские страны отдали значительные части своих военных запасов. Поэтому США являются единственной страной, способной предоставить Украине военную помощь. Утверждает британский военный эксперт и полковник в отставке Глен Грант.



США единственная страна, которая может оказать военную помощь Украине. Фото из открытых источников

Во время эфира телеканала "Эспрессо" военный эксперт Глен Грант рассказал о ситуации с помощью от союзников Украины. Полковник британской армии объясняет, что Латвия, Эстония и Чехия фактически опустошили свои склады предоставлением военной помощи Украине. Польша также отдала много вооружения и ожидает нового. В то время как Словакия перешла на другую сторону. Глен Грант заключает, что все страны, кроме США, уже отдали все, что могли.

Несмотря на это, военный эксперт подчеркнул, что от Украины не отвернулись, а сейчас партнеры находятся в переосмыслении того, куда вкладывать деньги, что именно покупать. Однако Грант отметил, что на этом этапе поддерживать Украину не так просто.

Глен Грант указывает, что для улучшения и увеличения помощи от союзников, Украина должна улучшить свою дипломатию и привлекать квалифицированных специалистов для переговоров.

"Именно лучшие знатоки своего дела могут влиять на увеличение поддержки от разных стран. Поэтому дипломатия абсолютно жизненно важна", — говорит британский военный эксперт.

Полковник высказывает мнение, что хотя Украину недавно посетило несколько важных союзников, в том числе министр обороны Германии Писториус, министр внешних дел Британии Кэмерон и глава Минобороны США Ллойд Остин, однако это не признак, что у них дальновидная стратегия для Украины.

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