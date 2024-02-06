Военный Буняк: Что бы эта власть не сотворила, армия позиций не покинет

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Информационные качели, которые устроили власти по поводу вероятного увольнения Валерия Залужного, являются неуважением как к военнослужащим, так и ко всему обществу, заявил Буняк.
Военные советуют власти не вмешиваться в их дела
По его словам, абсолютное большинство военных поддерживает действия Валерия Залужного.
По его словам, у представителей власти есть чем заниматься, в частности, дипломатией, экономикой или работать над созданием новых образцов вооружения.
По его словам, какое бы решение ни принял президент Владимир Зеленский, военные хорошо выполняют свою работу и будут в любом случае работать над восстановлением территориальной целостности страны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский несет ответственность за все происходящее в стране. По его словам, он как Верховный главнокомандующий также отвечает и за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает то, что на фронте сейчас происходит стагнация.
Как сообщал портал "Комментарии", политолог Владимир Горбач считает, что общество негативно отнесется к отставке Залужного. По его мнению, сгладить такой негатив может разве что увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.
Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что по информации нардепа Алексея Гончаренко, вместе с Залужным хотят уволить всех его заместителей.
Обсуждения
Новости