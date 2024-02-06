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Военный Буняк: Что бы эта власть не сотворила, армия позиций не покинет

Большинство военных поддерживает главкома Валерия Залужного, об этом в комментарии «Эспрессо» сказал заместитель командира мотопехотного батальона по вооружению в 24-й ОМБр Степан Буняк, передают «Комментарии»

сегодня, 18:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Информационные качели, которые устроили власти по поводу вероятного увольнения Валерия Залужного, являются неуважением как к военнослужащим, так и ко всему обществу, заявил Буняк.

Военный Буняк: Что бы эта власть не сотворила, армия позиций не покинет

Военные советуют власти не вмешиваться в их дела

По его словам, абсолютное большинство военных поддерживает действия Валерия Залужного.

"Радил бы власти, не компетентной в военном деле и командовании Вооруженными Силами Украины, не вмешиваться в те механизмы, которые эффективны и дают достойный отпор врагу"
, – отметил Буняк.

По его словам, у представителей власти есть чем заниматься, в частности, дипломатией, экономикой или работать над созданием новых образцов вооружения.

"А военным стоило бы оставить в покое и дать нормально работать"
, – говорит Степан Буняк.

По его словам, какое бы решение ни принял президент Владимир Зеленский, военные хорошо выполняют свою работу и будут в любом случае работать над восстановлением территориальной целостности страны.

"Что бы эта наша власть не сотворила, армия позиций не покинет, а будет бороться с врагом",
– подчеркнул Буняк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский несет ответственность за все происходящее в стране. По его словам, он как Верховный главнокомандующий также отвечает и за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает то, что на фронте сейчас происходит стагнация.

Как сообщал портал "Комментарии", политолог Владимир Горбач считает, что общество негативно отнесется к отставке Залужного. По его мнению, сгладить такой негатив может разве что увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что по информации нардепа Алексея Гончаренко, вместе с Залужным хотят уволить всех его заместителей.





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Источник: https://zahid.espreso.tv/
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