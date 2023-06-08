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Военный аналитик указывает, как ситуация со взрывами на ГЭС может помочь Украине в контрнаступлении

Несмотря на плохие долгосрочные последствия, Украина может получить некоторые военные преимущества от российского подрыва ГЭС.

сегодня, 14:45
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Автор:

Slava Kot

Военный аналитик указывает, как ситуация со взрывами на ГЭС может помочь Украине в контрнаступлении

Украинские военные. Фото из открытых источников

Британский военный аналитик Шон Белл рассказал, как Украина может использовать последствия российского подрыва дамбы и подтопленных регионов ниже по течению Каховского водохранилища для удачных военных действий против российских сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.


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Военный аналитик отмечает, что подрыв дамбы имеет мало пользы для Украины сейчас, а Россия таким образом заблокировала возможные атаки украинских сил с флангов. Несмотря на это, когда наводнение высохнет, территория может стать фронтом для украинского наступления. По информации Украины, Россия заменяла дамбу еще в прошлом году. И держала этот козырь, ведь украинские силы могли испытать значительный ущерб от подрыва Каховской ГЭС во время контрнаступления.

"Россияне разыграли эту карту, но в течение нескольких недель территория высохнет, и потому фланг потенциально открывается для наступления", – говорит Шон Белл.

Белл соглашается с тем, что подрыв дамбы будет иметь плохие долгосрочные последствия для Украины, местных жителей и региона в целом. Несмотря на это, Украина в военном смысле может получить определенные преимущества по сравнению с ситуацией, которая была ранее.

"В военном плане, теперь, когда эта карта снята со стола, вода высохнет, земля высохнет, и это откроет фронт, которого Украина, возможно, не ожидала так рано", — утверждает британский военный аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский аналитик рассмотрел возможные сценарии будущего для России и указал наиболее вероятный — гипотеза варлордов.

Также "Комментарии" писали о Пригожине, который рассказал об ужасном плане России.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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