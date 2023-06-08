Военный аналитик указывает, как ситуация со взрывами на ГЭС может помочь Украине в контрнаступлении

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Slava Kot
Украинские военные. Фото из открытых источников
Британский военный аналитик Шон Белл рассказал, как Украина может использовать последствия российского подрыва дамбы и подтопленных регионов ниже по течению Каховского водохранилища для удачных военных действий против российских сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
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Военный аналитик отмечает, что подрыв дамбы имеет мало пользы для Украины сейчас, а Россия таким образом заблокировала возможные атаки украинских сил с флангов. Несмотря на это, когда наводнение высохнет, территория может стать фронтом для украинского наступления. По информации Украины, Россия заменяла дамбу еще в прошлом году. И держала этот козырь, ведь украинские силы могли испытать значительный ущерб от подрыва Каховской ГЭС во время контрнаступления.
Белл соглашается с тем, что подрыв дамбы будет иметь плохие долгосрочные последствия для Украины, местных жителей и региона в целом. Несмотря на это, Украина в военном смысле может получить определенные преимущества по сравнению с ситуацией, которая была ранее.
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