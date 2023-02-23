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Военный аналитик рассказал, кто устранит Путина

Британский аналитик по обороне считает, что в России не будет массовых протестов против Путина, однако российского диктатора устранят другим путем.

сегодня, 17:02
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Автор:

Slava Kot

Военный аналитик по обороне Майкл Кларк считает, что в Российской Федерации не будет масштабного народного восстания, которое свергнет режим Путина, по его мнению, российского президента устранят по другому. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Военный аналитик рассказал, кто устранит Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время разговора с журналистами Sky News Аналитик по обороне Майкл Кларк ответил есть ли реальные шансы того, что в России произойдет государственный переворот.


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По мнению военного эксперта в Российской Федерации нет признаков, которые могли указывать на возможность госпереворота в стране, однако Кларк добавляет, что есть определенная напряженность в Кремле. Майкл Кларк сходится на том, что предсказать время, когда Владимира Путина устранят невозможно, но, вероятно, это сделают ближайший к нему круг.

Военный аналитик считает, что в ближайшее оцепление Путина состоит из двух, трех десятков военных чиновников и российских силовиков. Именно на элитных силовиках Путина делает акцент Майкл Кларк.

"Рано или поздно они так или иначе его устранят – я уверен в этом, но просто не знаю, когда", – говорит профессор Майкл Кларк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Национальный банк Украины выпустил новую вертикальную купюру номиналом в 20 гривен к годовщине вторжения Российской Федерации в Украину.

Также "Комментарии" писали об известных диктаторах , которые были казнены. Среди подобных сценарию военного аналитика Майкла Кларка об отстранении Путина можно выделить казнь корейского диктатора, которого убил его союзник из спецслужб.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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