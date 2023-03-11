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Военный аналитик рассказал, где Россия использует тактику отвлечения

Бывший офицер разведки Филипп Инграм сообщил на каком направлении Кремль использует стандартную российскую тактику отвлечения.

сегодня, 17:15
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Автор:

Slava Kot

Происходящие в Молдове события вызывают все большее беспокойство в США. Бывший офицер разведки Филипп Инграм считает, что это стандартная российская тактика отвлечения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Военный аналитик рассказал, где Россия использует тактику отвлечения

Бывший офицер разведки Филипп Инграм. Фото из открытых источников

После того как в середине февраля Владимир Зеленский передал данные украинской разведки о планах Кремля организовать государственный переворот в Молдове, в стране начали принимать меры безопасности. Президент Майя Санду впоследствии решила раскрыть эти планы, в которых сообщалось о том, что пророссийски настроенные граждане из нескольких стран планируют начать массовые митинги и с помощью них ворваться в правительственные здания и свергнуть действующую власть.


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"Внутри Молдовы происходит сильная дестабилизация. Они пытаются дестабилизировать правительство. Это прямо на границах НАТО", – говорит бывший офицер разведки Филипп Инграм.

По его мнению, такие действия Кремля свидетельствуют о провальной ситуации России в Украине.

"Это стандартная российская тактика отвлечения, свидетельствующая о том, что на самом деле их деятельность в Украине происходит не так, как хотят россияне", — уверяет Инграм.

Недавно в Молдове прошли массовые протесты оппозиционной партии "Шор", принадлежащей пророссийскому олигарху. Антикоррупционное бюро Молдовы заявило, что во время обысков "курьеров" партии было обнаружено 150 тыс. евро в конвертах. Вероятно, это было вознаграждение для людей, которые приняли участие в протестах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка США рассказала о планах Кремля захватить власть в Молдавии.

Также "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты раскритиковали сепаратистские заявления Додика.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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