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Военный аналитик прогнозирует темное будущее для России: Китай выбросит РФ на свалку

После поражения Россия станет дешевой автозаправочной станцией Китая, пока ее не скачивают, а затем Китай выбросит ее на свалку, считает военный экономист.

сегодня, 11:15
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Автор:

Slava Kot

Швейцарский военный аналитик Маркус Койп уверен в победе Украины уже к концу этого года. По его мнению, Россия терпит поражение в октябре. Экономист Военной академии ETH Zurich, исследующий безопасность поставок, прогнозирует мрачное будущее для Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bilanz.

Военный аналитик прогнозирует темное будущее для России: Китай выбросит РФ на свалку

Эксперт прогнозирует мрачное будущее России. Фото из открытых источников

Во время интервью для швейцарского издания Bilanz Маркус Койп заверил, что Россия, по сути, уже проиграла войну, остается лишь назвать конкретную дату.


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" В октябре этого года Украина победит Россию", – прогнозирует Койп, учитывая потери РФ на поле боя.

По мнению военного экономиста, санкцию работают, даже если это не всегда заметно. Койп утверждает, что почти все отрасли российской экономики потерпели крах, включая авиационную и автомобилестроительную. Маркус Койп спрогнозировал, что после поражения Российскую Федерацию ожидает сильное падение.

"Технологически Россия сделает такой большой шаг назад, что это будет похоже на путешествие во времени. Россия станет развивающейся страной", — утверждает военный экономист.

По мнению Койпа, Россия не поможет даже один из его крупнейших союзников – Китай.

"Россия станет дешевой автозаправочной станцией Китая, пока ее не скачивают, а затем Китай выбросит ее на свалку", — прогнозирует Койп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из союзников Путина начинает удаляться от России.

Также "Комментарии" писали, что Россия отправляет в Китай уран, который Пекин сможет превратить в плутоний для ядерного оружия. И через несколько лет нарастить ядерный военный потенциал соразмерен США и РФ.



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Источник: https://www.handelszeitung.ch/bilanz/wie-bitte-militarokonom-marcus-keupp-russland-hat-den-krieg-verloren-569491
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