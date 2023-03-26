Военный аналитик объясняет, почему Бахмут важен для контрнаступления ВСУ

Военный аналитик и морской офицер Андерс Нильсен рассказывает, почему для Украины содержание Бахмута является ключевым для удачного контрнаступления через несколько месяцев. Также Нильсен объясняет, как нетерпеливый Путин помог украинской армии создать предпосылки для успешной атаки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube морского офицера.

Украинские военные атакуют позиции окупантов. Фото из открытых источников

Военный аналитик Андерс Нильсен из Датского королевского колледжа обороны считает, что для удачного контрнаступления ВСУ украинская армия должна была истощить российские военные силы. Что в принципе удалось сделать из-за нетерпения Путина. Российский диктатор отдал приказ своим генералам атаковать и идти вперед. Таким образом, находясь в обороне, украинские силы имели лучшее положение.

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Также Украина должна была делать все, чтобы российская армия продолжала свое зимнее наступление, ведь при паузе российские силы могли перегруппироваться.

Одним из ключевых моментов в украинской тактике Нильсен считает Бахмут. Военный аналитик указывает, что в декабре соотношение потерь для ВСУ было лучше, чем в феврале. Украина могла выйти из города на лучшие позиции и ждать новых атак россиян, однако в конце февраля Пригожин заявил, что после захвата Бахмута войска РФ возьмут перерыв. Таким образом защита города стала важной для дальнейшего истощения России. Если бы ВСУ вышли из Бахмута, а армия РФ взяла город, то организовать контрнаступление было бы крайне тяжело, ведь россияне смогли бы лучше консолидировать свои силы.

Россия, потерявшая в боях за Бахмут около 30 тыс. солдат, не может просто остановиться, ведь это будет политическим провалом для Путина. Поэтому армия РФ бросает большие силы и несет соответственно большие потери.

В целом Андерс Нильсен подытоживает свои идеи двумя тезисами о том, что произошло в последние месяцы войны.

"Первый — у России нет сил, чтобы прорвать линию обороны. Они пытались, но они потерпели поражение... Второй — Россия потеряла много ресурсов за зиму и сталкивается с проблемами человеческих ресурсов и техники", — говорит Нильсен и добавляет, что Украина "выходит из зимы в лучшей позиции".

Такая тактика украинских командиров, по мнению Андерса Нильсена, может дать необходимое преимущество для контрнаступления, которое может начаться в апреле, мае или июне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после штурмовиков балканская страна согласилась передать Украине вертолеты.

Также "Комментарии" писали, что Медведев угрожает напасть на важный украинский город, чтобы уничтожить "сейчас".