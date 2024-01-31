Военным частям на Востоке хотели доставить тонны испорченных овощей и фруктов

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Ткачик Олеся
Минобороны продолжает блокировать поставки некачественной продукции в армию. В частности, в одну из воинских частей на Востоке страны победившая компания пыталась поставить некачественную продукцию, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Поставщик пытался скрыть некачественные продукты
Там отметили, что поставщик пытался под видом большой партии скрыть испорченный товар – капусту, морковь, лук и мандарины.
Он напомнил, что в Минобороны работают рабочие группы, проверяющие качество и своевременную поставку продуктов. По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты. Только в течение января министерство предотвратило поставки более 362 тонн некачественных партий продуктов. Всем недобросовестным поставщикам выставлены штрафные санкции
Напомним, ранее "Комментарии" писали, что в прошлом году Минобороны закупало продукты в разы дороже , чем ГУР.
Также "Комментарии" писали, что в Минобороны инициировали отказ от стандартов НАТО в сфере питания украинской армии. Переход на питание ВСУ по стандартам Альянса продолжался в Украине более трех лет и был успешно завершен в 2020 году. В результате реформы военные начали питаться по Каталогу (насчитывает более 400 видов продуктов), а еду для них стали готовить военные повара. Это позволило МОУ отказаться от аутсорсеров-посредников и переплаты за их услуги. Несмотря на успешность реформы, достижение более качественного и сбалансированного питания армии, МОУ начало процесс исключения из Каталога ряда видов продуктов. В дальнейшем Государственный оператор тыла МОУ собирается сократить каталог в десять раз, оставив из 400 только 30-35 позиций продуктов. И их для ВСУ Минобороны якобы хочет закупать каждый отдельно.
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Ігор
31 января 2024, 18:16
Де юдейці такі компанії набирають? Як стається, що ніхто з їх умовами відкатів, ніхто з порядних не хоче працювати? Все оточення корумпованого Фюрера таке злодійське! Саме за повернення у таке смерди і віддають життя, поки ціна для Путина зростає.