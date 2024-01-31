Военным частям на Востоке хотели доставить тонны испорченных овощей и фруктов

Минобороны продолжает блокировать поставки некачественной продукции в армию. В частности, в одну из воинских частей на Востоке страны победившая компания пыталась поставить некачественную продукцию, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Поставщик пытался скрыть некачественные продукты

Там отметили, что поставщик пытался под видом большой партии скрыть испорченный товар – капусту, морковь, лук и мандарины.

"Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно скорее или возместить стоимость. Отмечаю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а снабжение должно быть своевременным"

, – отметил заместитель председателя Минобороны Виталий Половенко.

Он напомнил, что в Минобороны работают рабочие группы, проверяющие качество и своевременную поставку продуктов. По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты. Только в течение января министерство предотвратило поставки более 362 тонн некачественных партий продуктов. Всем недобросовестным поставщикам выставлены штрафные санкции

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что в прошлом году Минобороны закупало продукты в разы дороже , чем ГУР.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны инициировали отказ от стандартов НАТО в сфере питания украинской армии. Переход на питание ВСУ по стандартам Альянса продолжался в Украине более трех лет и был успешно завершен в 2020 году. В результате реформы военные начали питаться по Каталогу (насчитывает более 400 видов продуктов), а еду для них стали готовить военные повара. Это позволило МОУ отказаться от аутсорсеров-посредников и переплаты за их услуги. Несмотря на успешность реформы, достижение более качественного и сбалансированного питания армии, МОУ начало процесс исключения из Каталога ряда видов продуктов. В дальнейшем Государственный оператор тыла МОУ собирается сократить каталог в десять раз, оставив из 400 только 30-35 позиций продуктов. И их для ВСУ Минобороны якобы хочет закупать каждый отдельно.





